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    去年再生能源發電量首度超過核能 有報告指核能將被淘汰

    法國核能專家施耐德率領的國際研究團隊在近日發表《2020年世界核能產業現狀報告》，報告指出核能發電的效能持續降低，去年再生能源的發電量首度超越核能發電，再生能源的發電成本也遠低於核能發電。（彭博）

    法國核能專家施耐德率領的國際研究團隊在近日發表《2020年世界核能產業現狀報告》，報告指出核能發電的效能持續降低，去年再生能源的發電量首度超越核能發電，再生能源的發電成本也遠低於核能發電。（彭博）

    2020/09/27 19:00

    〔即時新聞／綜合報導〕法國核能專家施耐德（Mycle Schneider）率領的國際研究團隊在近日發表《2020年世界核能產業現狀報告》，報告指出核能發電的效能持續降低，去年再生能源的發電量首度超越核能發電，再生能源的發電成本也遠低於核能發電；報告認為再生能源已有實力取代核能，未來核能發電會逐漸被能源市場淘汰。

    綜合外媒報導，截至2020年7月1日，全球仍有408間核能發電廠（簡稱核電廠）仍在運作，比去年中旬少9間，而去年有6間核電廠啟動，分別為俄羅斯3間、中國2間、南韓1間，同時法國、德國與美國停止運作5間核電廠，今年上半年也關閉3間核電廠，另外有8間核電廠已在2019年除役。

    報告指出，雖然核電廠的數量遠低於有紀錄以來最多的438間，但目前的總發電量卻逼近歷史紀錄，在2019年的核能年度發電量共計約2657兆瓦時，只比2006年的最高紀錄低3兆瓦時，然而世界前5大核能發電國「美國、法國、中國、俄羅斯和南韓」佔其中的7成，美國與法國更佔世界總發電量45%。

    雖然美國、俄國以及中國都創下核能發電量的歷史紀錄，但隨著再生能源的蓬勃發展，核能在能源市場的地位卻持續下滑，再生能源的發電總額更在去年首度超越核能發電，2019年不含水力發電的再生能源發電量為2806兆瓦時，風力發電量增加12.6%，太陽能發電量也增加24.3%。

    再生能源的發電成本也有效拉低，報告指出，太陽能發電的「發電均化成本」（LCOE）從每兆瓦時65美元降至約49美元，風力發電的LCOE也從每兆瓦時55美元降至約41美元，但核能發電的LCOE卻從2015年的每兆瓦時117美元漲到2019年年底的約155美元。

    報告表示，隨著再生能源發電模組的製作以及建造技術進步，未來再生能源的成本有望持續降低，相對核能發電雖然有超過50年的發展經驗，但成本卻持續上漲，「核能在全球的能源市場中，正逐漸萎縮」。

    再生能源的發電總額首度超越核能發電，在2019年中不含水力發電的再生能源發電量為2806兆瓦時，風力發電量增加12.6%，太陽能發電量也增加24.3%。圖為印度的太陽能發電廠。（路透）

    再生能源的發電總額首度超越核能發電，在2019年中不含水力發電的再生能源發電量為2806兆瓦時，風力發電量增加12.6%，太陽能發電量也增加24.3%。圖為印度的太陽能發電廠。（路透）

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