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    世衛大會11月9日復會 將處理台灣參與提案

    11月9日世界衛生大會復會，檢討疫情應對及討論台灣參與提案備受矚目。圖為世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（路透）

    11月9日世界衛生大會復會，檢討疫情應對及討論台灣參與提案備受矚目。圖為世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（路透）

    2020/09/27 17:20

    〔中央社〕全球2019冠狀病毒疾病蔓延未止，世界衛生組織（WHO）將召開重要會議，10月5日舉行特別執行委員會、11月9日世界衛生大會復會，檢討疫情應對及討論台灣參與提案備受矚目。

    根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫情追蹤地圖顯示，截至台灣27日上午7時，全球至少99萬1273人死於疫情，至少3269萬4155例確診。

    第73屆世界衛生大會（WHA）今年5月因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情首度改採視訊精簡型會議，當時決議延至秋季復會，而近日世衛組織公告將陸續召開重要會議，包括10月5、6日舉行特別執行委員會議，WHA大會則預定在11月9日至14日復會。

    雖然世衛將召開2項重要會議，但因全球疫情仍持續蔓延，目前傾向不舉行實體大會，以視訊為主或由各國派駐日內瓦人員出席，但需待世衛正式說明。

    在10月5日的執委會議上，最重要議題將是根據5月WHA決議討論應對疫情的最新執行情況，以及疾病大流行防範應對獨立小組提供的最新情況。

    世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）將在會中提出一份期中報告，強調如何與國際及區域組織、及各國密切合作，並即時發布各種指南等作法，說明世衛自2020年1月以來為應對疫情展開的活動，及隨著大流行演變汲取的教訓中採取適當作法。各國將在聽取世衛檢討疫情應對進度後做出回應。

    至於WHA大會議程目前尚待確認，但台灣14個友邦今年5月WHA大會前正式提案籲邀台灣以觀察員身分出席WHA，當時大會根據相關各方非正式諮商的結果決議留待復會時處理及討論。

    因此11月復會時台灣參與議題將按照議事規則，提案將先經總務委員會審議，決定是否向大會建議列入議程，再送往大會審議採認，在此過程中友邦及理念相近國家將展現挺台動作。

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