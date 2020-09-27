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    遭北韓射殺公務員遺體下落不明 南韓大舉出動艦艇搜尋

    南韓海軍與海洋警察廳今出動艦艇，前往延坪島海域一帶搜尋公務員遺物及遺體。圖為南韓小艇。（美聯社）

    南韓海軍與海洋警察廳今出動艦艇，前往延坪島海域一帶搜尋公務員遺物及遺體。圖為南韓小艇。（美聯社）

    2020/09/27 11:33

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名47歲男性公務員於23日在海上失蹤，漂流至北韓後遭到北韓軍隊射殺並焚屍，不過該男遺體至今仍未尋獲。北韓方面則否認焚屍，北韓官媒《朝中社》今日更警告南韓切勿再度越過西部海域的海上軍事分界線。對此，南韓海軍與海洋警察廳今日仍大舉出動艦艇，前往延坪島海域一帶搜尋該男遺物及遺體。

    根據南韓《韓聯社》報導，《朝中社》今刊出《警告南朝鮮當局》文章，指稱南韓從25日起便出動大量艦艇擅自越過軍事分界線，要求南韓立即停止侵犯北韓領海。不過南韓海警表示，海警都只在西部海域的北方界線（NLL）以南海面進行搜索。

    為了搜尋男子遺體及遺物，海警今日出動4艘500噸級艦艇、3艘300噸級艦艇、6艘小型艦艇和2架飛機，海軍則出動16艘艦艇和4架飛機大舉展開搜查。

    由於該男子當天搭乘隸屬於海洋水產部的漁業行政船隻出海，海警在24日曾對船隻展開調查，但是未能找到男子的手機和遺書，而且船上2個監視器均發生故障，無法得知男子失踪當天行蹤。而南韓海警目前正在針對船內電腦進行蒐證，確認是否存在搜索北韓資訊的瀏覽記錄，並修復故障的監視器，調查是否有人故意破壞。

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