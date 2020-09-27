又造假！共軍發布東風飛彈影片恫嚇 被抓包竟移花接木

共軍官媒《解放軍報》24日發布一段中國東部戰區試射「東風飛彈」的畫面，可看見至少10枚東風-11飛彈同時發射，摧毀目標物，恫嚇台灣意味濃厚。（圖擷取自解放軍報微博）

2020/09/27 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕共軍官媒《解放軍報》24日發布一段中國東部戰區試射「東風飛彈」的畫面，影片中可看見至少10枚東風-11飛彈同時發射，並摧毀目標物，恫嚇台灣意味濃厚。但現在卻被抓包又造假，部分片段與4年前解放軍在戈壁沙漠試射飛彈後的畫面雷同，疑似剪接《央視》於2016年公布的「火箭軍大演兵」影片。

中共「解放軍報」官方微博24日發布一段東部戰區火箭軍的實戰化訓練影片，畫面中可看到，10枚東風-11飛彈同時發射，摧毀機場跑道、機堡。這段約1分13秒的影片，共軍宣稱是「東部戰區火箭軍某導彈旅依託野外駐訓場開展實戰化訓練」，還強調共軍「時刻準備戰鬥」，不過並未說明拍攝時間和地點。

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綜合媒體報導，有眼尖網友抓包，影片部分片段與4年前解放軍在戈壁沙漠試射飛彈後釋出的畫面雷同，根本是「舊片新用」，有些畫面更疑似是剪接《央視》於2016年公布的「火箭軍大演兵」影片片段，仔細比對畫面就能看出剪接的痕跡。

事實上不只試射「東風飛彈」的畫面造假，解放軍空軍官方微博帳號「空軍在線」19日上傳「戰神轟-6K，出擊！」的影片，模擬轟-6K轟炸機空襲美軍關島基地的狀況，也被抓包許多片段偷用美國好萊塢大片，如《變形金剛2：復仇之戰（Transformers: Revenge of the Fallen）》、《絕地任務（The Rock）》及《危機倒數（The Hurt Locker）》等電影，遭中國網友砲轟到下架。

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