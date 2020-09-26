震撼彈！黎巴嫩總理重組內閣協商破局 今宣布請辭

黎巴嫩總理阿迪布今日宣布請辭，原因在於政府無法組建新內閣而陷入政治僵局。（歐新社）

2020/09/26 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩總理阿迪布（Mustapha Adib）今（26）日表示，由於政府無法組建新內閣而陷入政治僵局，因此他宣布請辭，這也表示伸援的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）為黎巴嫩所做的努力付諸流水。

綜合外媒報導，阿迪布與總統奧恩（Michel Aoun）今天會面後表示，籌組內閣過程中碰到困難，尤其財政人選方面，無法順利產生名單，因此決定退出組建新內閣的任務。

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財政改革的第一步便是進行內閣重組，奧恩也在本週的記者會上強調，若不重組新政府，黎巴嫩將會陷入「困境」。沒想到事隔幾日，阿迪布今天便投出震撼彈，決定請辭。問題出在伊朗支持的真主黨（Hezbollah）與盟友阿邁勒運動（Amal Movement）堅持，必須由這2個什葉派的政黨掌控財政部，並反對阿迪布的籌組方式，因此未與阿迪布協商。

事實上，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）在8月4日發生大爆炸後，造成嚴重死傷，更讓該國陷入近年最嚴重的經濟與金融危機，法國念在為黎巴嫩的前統治國，決定居中協助黎巴嫩，馬克宏也前後到訪黎巴嫩兩次。不過，馬克宏也開出條件，黎巴嫩必須要進行財政改革，這也與政府長期的貪腐無能有關。

貝魯特目前已陷入惡性通貨膨脹，貨幣貶值約80％，貧窮率也飆升至50%以上。外界分析，這次阿迪布的請辭，恐怕將打擊馬克宏先前為黎巴嫩改革的努力，更讓黎巴嫩未來添上一層未知數。

黎巴嫩首都貝魯特於8月發生大爆炸，也「爆」出經濟危機。（美聯社）

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