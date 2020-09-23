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    武漢肺炎》政局不穩導致疫情惡化 黎巴嫩醫療系統恐崩潰

    黎巴嫩因武漢肺炎確診數驟增，當地政府考慮加強檢疫隔離，未料遭民意反彈，反對方擔憂新的隔離政策會打擊本就薄弱的經濟，加速財政惡化。（歐新社）

    黎巴嫩因武漢肺炎確診數驟增，當地政府考慮加強檢疫隔離，未料遭民意反彈，反對方擔憂新的隔離政策會打擊本就薄弱的經濟，加速財政惡化。（歐新社）

    2020/09/24 00:19

    〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數驟增，當局考慮加強檢疫隔離，未料遭民意反彈，反對方擔憂新的隔離政策會打擊本就薄弱的經濟，加速財政惡化；政局不穩使本來就不樂觀的疫情更加惡化，有醫師擔心再繼續惡化下去，黎巴嫩的醫療系統恐怕會撐不下去。

    根據《CNN》報導，黎巴嫩的經濟早已在疫情肆虐下苦苦掙扎，政局自8月的爆炸案後也未恢復穩定，政府也進入看守狀態，引發的社會動盪也使政府舉步維艱；黎巴嫩醫療機構提出示警，認為醫院設施早已超出負荷，一旦醫療系統崩潰，確診及死亡數飆升，將導致疫情瞬間惡化。

    看守衛生部長哈山（Hamad Hassan）本週日為因應單日確診數破千人創新高，原本決定加強全國的隔離措施，卻被看守總理迪亞布（Hassan Diab）帶頭反對，看守內政部長法赫米（Mohammed Fahmy）也抨擊哈馬的隔離政策為「玩弄」民眾的人身自由；如今任何強化隔離的政策，都被黎巴嫩國家防疫委員會否決。

    當地醫療人員表示，黎巴嫩篩檢的陽性率高達10%，而據世界衛生組織（WHO）建議，在篩檢率降為5%之前，政府都不應放寬隔離限制；黎巴嫩拉菲克·哈里里大學醫院阿比亞德（Firass Abiad）醫師表示，再這麼高的確診率下去，我們必須為醫療部門擔心，「一旦疫情再度回升，醫療體系隨時會撐不下去。」

    過去黎巴嫩政府推動保持社交距離等政策，曾被民眾嘲笑，認為是政府陰謀論，但隨著今年7月開放貝魯特機場後，黎巴嫩疫情的大爆發導致當地商店紛紛關閉，也讓越來越多民眾畏懼就醫，甚至服用民俗藥草治療。

    截至目前為止，黎巴嫩確診2萬9987病例，307人死亡。

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