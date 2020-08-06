貝魯特大爆炸》馬克宏到訪獲熱烈歡迎 黎巴嫩人盼助推翻政府

黎巴嫩首都貝魯特的港口在8月4日發生大爆炸事故，造成至少130人死亡、5000多人受傷的災難級事故，其中法國不僅支援大批救援物資、搜救專家前往支援，法國總統馬克宏（白衫者）也在今天前往當地訪問並慰問災民。（法新社）

2020-08-06 22:47:06

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特的港口在8月4日發生大爆炸事故，造成至少130人死亡、5000多人受傷的災難級事故，對此國際社會迅速伸出援手，其中法國不僅派出3架滿載救援物資的飛機，以及搜救專家前往支援，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在今天（8月6日）前往當地訪問並慰問災民；結果當地災民一見到馬克宏不僅相當歡迎，還高呼口號要前宗主國法國幫忙人民「革命」，推翻當前腐敗的黎巴嫩政府。

綜合外媒報導，黎巴嫩貝魯特爆炸事故發生後，國際社會迅速湧入支援，不只歐盟、歐洲諸國伸出援手，土耳其、中東的阿拉伯諸國、伊拉克與伊朗也紛紛提供救援物資以及其他資源前往災區；其中黎巴嫩的前殖民宗主國法國不僅輸送大批物資資源，法國總統馬克宏也在今天（6日）到訪黎巴嫩訪問，是災後第一位到訪的外國元首。

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馬克宏此行除了慰問當地災民外，也將與「所有的政治人物」會面，其中包括黎巴嫩總理狄亞布（Hassan Diab）以及黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun），另外也會與黎巴嫩的公民團體會面；不過當地原先就已對政府相當不滿的民眾，在爆炸事故發生民怨更加高漲，災民對馬克宏的造訪不僅熱烈歡迎，還有人高呼口號希望前宗主國法國能幫助黎巴嫩人發動革命，「推翻腐敗的黎巴嫩政府」。

馬克宏指出，黎巴嫩已經陷入非常嚴重的經濟危機，而且還受到政治動盪影響，急需外界支援，但若不緊急進行改革，黎巴嫩將走不出危機之中，馬克宏也發誓「法國的救災物資絕對不會被中飽私囊」。

法國總統馬克宏（白衫者）在今天（6日）到訪黎巴嫩訪問，是災後第一位到訪的外國元首。（法新社）

災民對馬克宏的造訪不僅熱烈歡迎，還有人高呼口號希望前宗主國法國能幫助黎巴嫩人發動革命，「推翻腐敗的黎巴嫩政府」。（法新社）

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