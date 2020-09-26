閨蜜大爆料！傳梅根想參選「2024年美國總統」

閨蜜大爆料，梅根疑想競選「2024年美國總統」。（法新社）

2020/09/26 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕現居美國的英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）近日再次公開呼籲美國民眾投票，引發爭議，有美國雜誌報導，一位閨蜜爆料梅根遲遲不放棄美國國籍，就是為了在2024年競選美國總統，梅根傳記的作者史科比（Omid Scobie）也曾表示梅根已將目標轉向白宮，不過此說尚未得到證實。

根據美國雜誌《浮華世界》報導，這位不願具名的閨蜜表示，「梅根遲遲不願放棄美國國籍的其中一個原因，就是她可以選擇參政」、「我認為梅根和哈利若放棄自己的頭銜，她將認真考慮競選總統」，梅根傳記的作者史科比（Omid Scobie）也曾表示，「她將目光放在美國總統，梅根就是美國夢的化身，將來某天我們可能看到梅根成為總統」。

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報導提到，不過也有其他與梅根關係密切的人表示，梅根沒有從政的計劃，「儘管我們不能否認她對政治感興趣，並且熱衷參與政治話題，但是她自己並沒有參政的野心」，另外《梅根：一位好萊塢公主》（Meghan: A Hollywood Princess）的作者安德魯·莫頓（Andrew Morton）也指出，梅根的臉皮不夠厚，無法勝任總統，「我能夠斷定，她沒有競選總統的機會，她會被生吞活剝」、「美國人不希望被英國人說教，無論他是否具有皇室身分，就像我們不想聽美國人演講一樣」。

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