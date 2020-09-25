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    官逼民反？ 中國男開大型鏟土機狠砸警車

    中國1名男子開著鏟土機砸毀警車，影片在微博瘋傳。（圖取自微博）

    中國1名男子開著鏟土機砸毀警車，影片在微博瘋傳。（圖取自微博）

    2020/09/25 23:04

    〔即時新聞／綜合報導〕中國社群媒體「微博」近期瘋傳1段影片，有個男子駕駛「大山貓」鏟土機衝撞員警，還用推土鏟將特警座車砸爛，中國警方對此證實事件為真，並在第一時間不予置評，引發網友懷疑「官逼民反。」

    中國《新浪網》發布影片，河南省洛陽市1名男子23日下午5時許駕駛1輛「大山貓」鏟土機衝撞員警，並操作鏟子砸爛特警警車，員警、民警見狀連忙拿出警棍猛敲男子，警車當場毀損，但所幸沒有波及其他民眾，該名男子事後被帶回派出所刑事拘留，但警方第一時間表示，事件詳情「無可奉告」。

    不過，河南省欒川縣公安局在當天晚間指出，當天下午接獲民眾報案稱，1名男子駕駛剷土機時，造成停在路邊的車輛有所損壞，警方趕往現場處理欲將男子攔下來，不料遭到激烈抵抗，警方因此控制住男子的行動，初步調查發現，男子與友人存在債務糾紛，當時是在趕往友人家的途中發生此案。

    許多中國網友對於案情持保留態度，紛紛在微博留言指出，「無可奉告這四個字，是不是有點啥東西」、「為什麼無可奉告？如果責任在肇事方？」、「官逼民反，哪裡有壓迫，哪裡就有反抗」、「一般無可奉告就是自知理虧，所以懂了吧」、「這什麼情況啊」、「持續關注中」。

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