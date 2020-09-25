狼群攻擊日益嚴重 瑞士公投重啟狩獵法

瑞士將舉行公投，是否要放寬獵殺狼的規定，引發牧場經營者與狼群擁護者的辯論。（路透）

2020/09/25 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士將於本週日（27日）舉行公投，針對國內狼群攻擊牲畜日益嚴重，其中一項議題即為是否要重啟1980年的狩獵法，放寬獵殺狼的規定，引發牧場經營者與狼群擁護者的辯論。

根據《路透》報導，目前瑞士的狼群被列為保護動物，但若1隻狼在1個月內攻擊25頭家畜，或是該領土在前1年遭狼破壞並有15頭家畜被攻擊，官員才能批准獵殺狼。除此之外，若狼在4個月內攻擊15頭家畜，則可將同一窩半數的幼狼撲殺。

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住在伊蘭茲山區的牧場經營者凱勒（Martin Keller）去年因狼攻擊而損失了59頭綿羊。今年他安裝了價值2萬5000瑞士法郎（約79萬台幣）的電子圍欄。雖然他今年沒有再失去任何牲畜，但他花了大筆資金於防禦狼群攻擊而蒙受經濟損失。凱勒表示，「我們不想殺死所有的狼。我們只希望可以讓我們管理有問題的狼群，更輕鬆施行地區性的政策。」

若公投通過重啟1980年的狩獵法，將會賦予地方政府權力，在牲畜被攻擊之前就獵殺對其造成威脅的狼。當局表示，修正版本的狩獵法除了會賦予各地政府權力之外，仍然會確保狼群能夠存活下去。

狼群擁護者則表示，政府下放地方太多權力，況且每年因為狼群攻擊而損失的牲畜只有300到500隻，只占了因疾病或事故而喪生數千隻的一小部分而已，他們認為政府應該大量補貼農民建立電子圍欄或是飼養牧羊犬，而不是補助購買槍枝。狼群保護組織CHWOLF.org的主席克施泰納（Christina Steiner）表示，「射殺狼群似乎是更容易的解決方法」。

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