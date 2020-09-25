為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    狼群攻擊日益嚴重 瑞士公投重啟狩獵法

    瑞士將舉行公投，是否要放寬獵殺狼的規定，引發牧場經營者與狼群擁護者的辯論。（路透）

    瑞士將舉行公投，是否要放寬獵殺狼的規定，引發牧場經營者與狼群擁護者的辯論。（路透）

    2020/09/25 20:39

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞士將於本週日（27日）舉行公投，針對國內狼群攻擊牲畜日益嚴重，其中一項議題即為是否要重啟1980年的狩獵法，放寬獵殺狼的規定，引發牧場經營者與狼群擁護者的辯論。

    根據《路透》報導，目前瑞士的狼群被列為保護動物，但若1隻狼在1個月內攻擊25頭家畜，或是該領土在前1年遭狼破壞並有15頭家畜被攻擊，官員才能批准獵殺狼。除此之外，若狼在4個月內攻擊15頭家畜，則可將同一窩半數的幼狼撲殺。

    住在伊蘭茲山區的牧場經營者凱勒（Martin Keller）去年因狼攻擊而損失了59頭綿羊。今年他安裝了價值2萬5000瑞士法郎（約79萬台幣）的電子圍欄。雖然他今年沒有再失去任何牲畜，但他花了大筆資金於防禦狼群攻擊而蒙受經濟損失。凱勒表示，「我們不想殺死所有的狼。我們只希望可以讓我們管理有問題的狼群，更輕鬆施行地區性的政策。」

    若公投通過重啟1980年的狩獵法，將會賦予地方政府權力，在牲畜被攻擊之前就獵殺對其造成威脅的狼。當局表示，修正版本的狩獵法除了會賦予各地政府權力之外，仍然會確保狼群能夠存活下去。

    狼群擁護者則表示，政府下放地方太多權力，況且每年因為狼群攻擊而損失的牲畜只有300到500隻，只占了因疾病或事故而喪生數千隻的一小部分而已，他們認為政府應該大量補貼農民建立電子圍欄或是飼養牧羊犬，而不是補助購買槍枝。狼群保護組織CHWOLF.org的主席克施泰納（Christina Steiner）表示，「射殺狼群似乎是更容易的解決方法」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    超萌影片曝光！ 小猴子把狗狗當媽咪 趴在背上翻滾撒嬌
    2020/09/24 17:04

    超萌影片曝光！ 小猴子把狗狗當媽咪 趴在背上翻滾撒嬌
    惡鳥「埃及聖䴉」現蹤墾丁 林務局將獵殺
    2020/08/27 21:01

    惡鳥「埃及聖䴉」現蹤墾丁 林務局將獵殺

    亞昕南下插旗 昕見築打造苗北地標
    中國瑞士爆簽秘密協議 黃之鋒憂離港戰友安危
    2020/08/26 20:39

    中國瑞士爆簽秘密協議 黃之鋒憂離港戰友安危
    電影巧克力冒險工廠真實版！ 瑞士小鎮飄「可可雨」
    2020/08/19 17:12

    電影巧克力冒險工廠真實版！ 瑞士小鎮飄「可可雨」
    全球暖化！瑞士著名冰川瞬間變瀑布 網友嚇傻了
    2020/08/13 17:53

    全球暖化！瑞士著名冰川瞬間變瀑布 網友嚇傻了
    瑞士7月失業人數減少 失業率仍年增53％
    2020/08/10 17:54

    瑞士7月失業人數減少 失業率仍年增53％
    國際今日熱門
    「假裝輕生」引男友關心...年輕女子不小心弄死自己
    2020/09/24 23:21

    「假裝輕生」引男友關心...年輕女子不小心弄死自己

    武漢肺炎》峇里島觀光安了沒？ 居民免費旅遊測試防疫
    2020/09/24 21:31

    武漢肺炎》峇里島觀光安了沒？ 居民免費旅遊測試防疫

    川普禁止批判性種族理論 學界傳反對聲音
    2020/09/24 23:49

    川普禁止批判性種族理論 學界傳反對聲音

    龐皮歐示警中共滲透宣傳及間諜行動 汪文斌怒批：反華妄想症
    2020/09/24 22:07

    龐皮歐示警中共滲透宣傳及間諜行動 汪文斌怒批：反華妄想症

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播