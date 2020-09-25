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    「被性侵因長相漂亮」 中國大學新生手冊通篇檢討受害者挨轟

    中國美術學院《新生安全知識手冊》關於「性侵害產生的因素」章節。（圖截自微博）

    中國美術學院《新生安全知識手冊》關於「性侵害產生的因素」章節。（圖截自微博）

    2020/09/25 16:03

    〔即時新聞／綜合報導〕千錯萬錯都是受害者的錯？中國美術學院日前引發極大的爭議，因該校在2020年的《新生安全知識手冊》中，將性侵害產生因素時，歸咎於女生的內在因素，稱受害者是因為「注重打扮、長相漂亮、處事輕浮、膽小懦弱」等原因，才「讓人抓住把柄」，引起軒然大波，校方坦承在編寫過程中沒有提到加害者的部分是因考慮不足，但強調是網友、學生斷章取義。

    綜合媒體報導，《新生安全知識手冊》內文寫道，性侵害產生的因素主要有三。第一，是「女生自身的內在因素」，稱注重打扮，一味追求物質享受、長相漂亮，處事輕浮；膽小懦弱，無力自衛；懷有隱私，讓人抓住把柄；少與外界交往，孤立無援；意志薄弱，難拒誘惑；自我防範意識差。第二，則稱說性侵害時間容易發生在夜晚和夏季，最後說，常發生在禮堂、教室、實驗室等「公共場所」。

    手冊內容一曝光，馬上引來網友砲轟，網友怒罵，為何手冊通篇強調性侵害發生的因素都只有女生、受害者的部分，卻忽略加害人才是真正的犯人？對此，校方回應該手冊是校園安全處在暑假編寫的，坦言在編寫過程中沒有提到加害者的部分是因考慮不足，但強調這些都在處理相關案子過程中做出的「結論」，並說因整句看完不該斷章取義。

    不過，有網友爆料稱，該手冊是複製浙江高等教育學會高校保衛工作分會撰寫的《大學生安全知識讀本》，是中國普通高等院校安全教育教材，而編寫人稱「寫法沒有問題」，又說「我們不能控制不法分子，但可以提高自身防範」，再引爭議。

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