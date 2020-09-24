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    巨石墜落切斷攀岩繩！ 工程師45公尺高空墜落慘死

    34歲男子班傑明到新罕布夏州攀岩，身上繫繩被掉落的巨石切斷，讓他當場從約45.7公尺高的地方摔落慘死，遺體隔日才被拉上來。（圖擷取自NH Fish and Game Law Enforcement Division and Operation Game Thief臉書粉專）

    34歲男子班傑明到新罕布夏州攀岩，身上繫繩被掉落的巨石切斷，讓他當場從約45.7公尺高的地方摔落慘死，遺體隔日才被拉上來。（圖擷取自NH Fish and Game Law Enforcement Division and Operation Game Thief臉書粉專）

    2020/09/25 00:42

    〔即時新聞／綜合報導〕美國麻州34歲男子班傑明（Benjamin Kessel）20日到新罕布夏州攀岩，沒想到過程中身上繫繩卻被掉落的巨石切斷，讓他當場從150英尺（約45.7公尺）高的地方摔落慘死，遺體隔日才被拉上來，而官方機構也證實這項消息。

    綜合外媒報導，擔任系統工程師的班傑明平常喜愛攀岩，20日與同好們相約到法蘭可尼亞峽谷州立公園（Franconia Notch State Park）攀岩，未料攀爬過程中，突然有塊約冰箱大的巨石落下，切斷班傑明的攀岩繩，讓他當場摔落懸崖，最後卡在一棵小雲杉上面。

    救難團隊獲報後立刻趕往救援，在懸崖處繞繩下降約90分鐘的地方找到班傑明，但遺憾已成一具冰冷屍體，當地官方說，因天色漸暗且氣溫下降，班傑明的遺體直到21日才被拉上來。

    班傑明的家屬悲痛表示，班傑明其實是個相當謹慎的人，平時也很注意自身安全，每次去攀岩也都會帶齊裝備，「他有最好的裝備，總是非常小心，但不幸的是，他沒辦法阻止這樣的事情發生」。

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