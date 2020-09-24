港警修例限記者資格 香港傳媒界促撤回：不排除採法律行動

香港警方宣布修改《警察通例》中的「傳播媒體代表」定義，限縮傳媒代表資格，變相封殺學生和公民記者、網路自媒體。對此，包含香港記者協會等多個傳媒工會今日舉行記者會，要求港警取消修改定義，否則不排除採取法律行動。圖為港警向１名記者噴灑胡椒水。（美聯社）

2020/09/24 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方宣布修改《警察通例》中的「傳播媒體代表」定義，未來只有向港府新聞處登記或國際媒體機構的新聞從業人員，才會被警方視為傳媒代表，變相封殺學生和公民記者、網路自媒體。對此，包含香港記者協會等多個傳媒工會今日召開記者會，要求港警取消修改定義，保障新聞自由，否則不排除採取法律行動。

綜合港媒報導，港警聲稱，去年反送中抗爭期間有人以記者身分混入人群，阻礙警方勤務甚至襲警，因此要修改「傳媒代表」定義，未來持有香港記者協會或攝影記者協會會員證的媒體工作者，不再是傳媒代表。此外，港警也在配合媒體工作的部分，加入「不影響行動效率」的前提，可能合理化員警阻礙記者採訪的行為。

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香港記協和攝記協等多個傳媒工會今日表示，嚴正抗議警方單方面修改通例，規定媒體機構必須獲得新聞處登記許可，等同由政府定義何謂記者，甚至在為官方發照制度鋪路，嚴重侵犯採訪及新聞自由，已和《基本法》牴觸，不容許警方透過行政辦法，篩選官方認可的媒體。

記者會要求港警立即取消修改「傳媒代表」定義，否則不排除採取法律途徑，記協副主席陳朗昇表示，目前正徵詢數名大律師的意見，只要資料準備充足，就會立刻向法院提出司法覆核。

記者會也要求港警停止劃設採訪區，篩選特定傳媒進入採訪區的做法，呼籲警方尊重新聞自由及媒體採訪的權利。

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