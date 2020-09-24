比利時政府取消戶外口罩令 專家反對鬆懈

2020/09/24 01:03

〔中央社〕比利時政府今天宣布針對2019冠狀病毒疾病疫情，將從危機管理轉向風險管理，以適當方式繼續生活，進而取消戶外強制口罩令以及隔離期縮減至7天。但專家反對此時鬆懈。

比利時總理威爾梅斯（Sophie Wilmes）今天召集會議，討論新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情應對措施。根據晚訊報（Le Soir）即時報導，防疫基本準則不變，即人們應經常洗手、最好是在戶外進行活動、保護弱勢群體、保持1.5公尺距離，若不能保持距離則戴上口罩。

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威爾梅斯指出，疫情尚未結束，病毒仍然存在，但生活必須以適當方式繼續下去，因此有些措施將放寬，而其他措施將保留。她強調比國將從危機管理轉向風險管理，根據情勢變化靈活調整。

在受矚目的口罩強制令方面，她強調這對疫情管理依舊非常重要，因此大眾運輸工具、商店或電影院還是得戴口罩，但除此之外，除非在無法遵守安全距離或在繁忙之處，自10月1日起，戶外不再強制戴口罩。

另隔離時間將縮短至7天，之後病毒檢測結果若為陰性則解除隔離，但若檢測為陽性，則必須繼續隔離。

此外，她說只要保持一定距離或戴上口罩，大家能見到想見的人，但是一次不能超過10人，且每人每月最多只能與5人保持較長時間的密切接觸。

比利時近期疫情反彈，根據法蘭德斯廣播電視台（VRT）今天報導，比利時過去一週感染上升至每10萬人口逾120例，因此被歐洲疾病預防管制中心（ECDC）列為紅色地區，顯示受嚴重影響。

而比利時病毒學家范朗斯特（Marc Van Ranst）則對政府鬆綁措施感到驚訝，他說現在絕對不是放鬆的時間，不必是一名出色的病毒學家，都可以預測接下來幾週確診人數還會進一步增加。

范朗斯特說，他理解有些措施需要改變，例如在幾乎無人的地方都必須戴口罩的確可笑，政府想要更靈活應對疫情，但現在不是放鬆的時候，如果不積極應對，數週內恐會看到更多問題。（編輯：楊昭彥）

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