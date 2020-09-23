-69.6度！ 格陵蘭冷吱吱 WMO發現北半球最低溫紀錄

世界氣象組織（WMO）確認發現北半球最低溫紀錄，大約30年前在格陵蘭測得-69.6°C。（美聯社）

2020/09/23 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕尋找過去極端溫度的氣象歷史學家已找到世界氣象組織（WMO）所謂的北半球史上最低溫，大約30年前在格陵蘭紀錄的-69.6°C。

《美聯社》報導，世界氣象組織週三公開證實發現了北半球有紀錄以來的最低溫度，即格陵蘭島偏遠的Klinck自動氣象站在1991年12月22日記錄到的攝氏-69.6度，該地點距離格陵蘭冰原的最高點不遠。

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WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）在一份聲明中表示，「在氣候變化的時代，人們的注意力大多集中在新的高溫紀錄上」，「這次新確認的低溫紀錄是一個重要提示，提醒我們這個星球上存在著鮮明對比」

該低溫刷新了俄羅斯奧伊米亞康（Oimekon）氣象站和維爾霍揚斯克（Verkhoyansk）氣象站分別在1933年和1892年創下了北半球最低溫紀錄：攝氏-67.8度。

其中，維爾霍揚斯克氣象站最近個月也成為新聞話題焦點，該站點在今年6月測得攝氏38度高溫，可能創下北極圈最熱紀錄。

WMO表示，世界最低溫度紀錄為1983年7月21日的-89.2°C，由南極洲高海拔的沃斯托克（Vostok）氣象站測得。

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