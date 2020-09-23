武漢肺炎》全球確診超過3160萬例 逾97萬人病歿

法新社彙整資料，全球已超過97萬人死於武漢肺炎。圖為印度一處篩檢站正為居民從鼻腔採檢。（歐新社資料照）

2020/09/23 22:41

〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間23日11時（台灣23日晚間7時），全球至少97萬1677人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），累計確診超過3160萬例。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2164萬1500人被認為已康復。

請繼續往下閱讀...

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

全球22日通報新增5916人病歿、30萬9117起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1085死）、美國（838死）與巴西（836死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計20萬818人病故、689萬7495例確診，至少264萬6959人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（13萬8108人喪生、459萬1604例確診）、印度（9萬20人喪生、564萬6010例確診）、墨西哥（7萬4348人喪生、70萬5263例確診）及英國（4萬1825人喪生、40萬3551例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有96人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、西班牙（66人）、玻利維亞（66人）及巴西（65人）。

從區域來看，拉丁美洲與加勒比海地區共計32萬7821死、887萬807例確診；歐洲地區共計22萬7130死、500萬421例確診；美國與加拿大共計21萬87死、704萬3878例確診。

亞洲共計12萬8442死、746萬7107例確診；中東地區共計4萬2933死、184萬80例確診；非洲共計3萬4332死、142萬3382例確診。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法