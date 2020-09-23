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    武漢肺炎》封城天天對看！幾十年沒說過話 這對鄰居要結婚了

    在熱戀期間，米歇爾甚至在公寓頂樓高掛有柏菈名字的布條示愛，由於兩人所在地和名劇《羅密歐與茱麗葉》故事發源地相同，在陽台結緣的情節也十分相似，當地人都將這段佳話稱為「現代版羅密歐與茱麗葉」。（擷取自IG）

    在熱戀期間，米歇爾甚至在公寓頂樓高掛有柏菈名字的布條示愛，由於兩人所在地和名劇《羅密歐與茱麗葉》故事發源地相同，在陽台結緣的情節也十分相似，當地人都將這段佳話稱為「現代版羅密歐與茱麗葉」。（擷取自IG）

    2020/09/23 19:44

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利40歲律師柏菈（Paola Agnelli）與38歲IT工程師米歇爾（Michele D’Alpaos）當了幾十年鄰居，卻幾乎從沒說過話。當地3月因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情封城期間時，社區舉辦「陽台音樂會」為居民解悶，他們竟然互相看對眼，之後常常隔街對望、電話聯繫，感情逐步增溫，直到5月終於能「近距離接觸」，近日，兩人決定步入禮堂，為這個浪漫故事畫下完美句點。

    根據《每日郵報》報導，當社區於封城期間舉辦陽台音樂會時，柏菈與姐姐一同演奏了皇后樂團的名曲「We Are The Champions」，期間，住在6樓的柏菈發現對面7樓的米歇爾，兩人同時被對方「煞到」。音樂會後，米歇爾立刻設法找到柏菈發的Instagram帳號，他們互相追蹤後，長談到凌晨3點才停止。但由於疫情關係，雖然他們互有好感，只能透過陽台對望、電話聊天聯繫感情。

    在熱戀期間，米歇爾甚至曾在公寓頂樓高掛有柏菈名字的布條示愛，由於兩人所在地和名劇《羅密歐與茱麗葉》故事發源地相同，在陽台結緣的情節也十分相似，當地人都將這段佳話稱為「現代版羅密歐與茱麗葉」。

    直到5月疫情稍緩，封城禁令終於解除後，2人才有機會在住處附近公園見面。據報導，這對戀人先前長達數十年時間生活在彼此對面，但在那次音樂會之前，他們幾乎從未見面過。米歇爾在受訪時指出，他們考慮在公寓的屋頂舉辦婚禮，因為這是他們相戀之地，具有特別意義。

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    義大利一名40歲律師柏菈（Paola Agnelli）與一位38歲IT工程師米歇爾（Michele D’Alpaos），在當地3月封城期間時，在參加社區的陽台音樂會時互相看上對方，之後他們透過陽台對望、電話聯繫培養感情，直到5月才終於能「近距離接觸」，近日，他們兩人更決定要步入禮堂，為這個故事畫下完美句點。（擷取自IG）

    義大利一名40歲律師柏菈（Paola Agnelli）與一位38歲IT工程師米歇爾（Michele D’Alpaos），在當地3月封城期間時，在參加社區的陽台音樂會時互相看上對方，之後他們透過陽台對望、電話聯繫培養感情，直到5月才終於能「近距離接觸」，近日，他們兩人更決定要步入禮堂，為這個故事畫下完美句點。（擷取自IG）

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