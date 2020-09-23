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    習近平聯合國大會談多邊主義 余茂春狠批：完全沒自知之明

    中國國家主席習近平強調多邊主義立場，遭到美國國務卿龐皮歐首席中國政策顧問余茂春反嗆，他表示習近平沒有自知之明，強調「中國沒有真正的朋友」。（彭博）

    中國國家主席習近平強調多邊主義立場，遭到美國國務卿龐皮歐首席中國政策顧問余茂春反嗆，他表示習近平沒有自知之明，強調「中國沒有真正的朋友」。（彭博）

    2020/09/23 14:38

    〔即時新聞／綜合報導〕在9月22日聯合國成立75週年視訊大會上，中國國家主席習近平聲稱「永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍，無意跟任何國家打冷戰熱戰」，強調多邊主義立場，遭到美國國務卿龐皮歐首席中國政策顧問余茂春反嗆「中國沒有真正的朋友」。

    《日經亞洲評論》報導，美國國務卿龐皮歐的華裔顧問余茂春22日罕見公開亮相，他以視訊方式參與加拿大智庫Macdonald-Laurier Institute舉辦以香港為題的線上研討會時指出：「共有價值觀是多邊主義的基礎。」他強調，「民主國家聯盟」成立以對抗中國的威脅，與北京拉攏的國家不能混為一談。

    余茂春認為「民主國家聯盟」一開始似乎配合度低，但如今大家都站在同一陣線了，美國與日本、澳洲、英國、加拿大、歐盟、北約和東南亞國協國家擁有同樣的價值觀，反觀中國沒有真正的盟友，北韓在很大程度上，對中國共產黨沒什麼用處，而俄中之間也沒信任。

    余茂春狠酸習近平，昨聽到中國領導人在聯合國談中國提倡多邊主義時，感覺非常諷刺，「這完全反映出欠缺自知之明」（That is a complete reflection of lack of self-awareness）。

    對於香港問題，余茂春表示，香港遭到鎮壓，凸顯中國政府完全不可信賴，而香港的失敗也導致「完全失去對台灣的示範效果。」

    58歲的余茂春在安徽出生，在重慶長大，1985年到美國留學。他曾是重慶永川中學的文科高考狀元，但母校7月底將他的狀元大名從石碑鑿除，安徽省余氏家族痛罵他是「漢奸」，還將他從族譜中刪除，對此余茂春笑道：「把我的名字從一個我從未聽說，也從未關心過的族譜圖上刪除，這似乎很奇怪。鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解。」

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