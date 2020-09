習近平聯合國大會談多邊主義 余茂春狠批：完全沒自知之明

中國國家主席習近平強調多邊主義立場,遭到美國國務卿龐皮歐首席中國政策顧問余茂春反嗆,他表示習近平沒有自知之明,強調「中國沒有真正的朋友」。(彭博)

2020/09/23 14:38

〔即時新聞/綜合報導〕在9月22日聯合國成立75週年視訊大會上,中國國家主席習近平聲稱「永遠不稱霸,不擴張,不謀求勢力範圍,無意跟任何國家打冷戰熱戰」,強調多邊主義立場,遭到美國國務卿龐皮歐首席中國政策顧問余茂春反嗆「中國沒有真正的朋友」。

據《日經亞洲評論》報導,美國國務卿龐皮歐的華裔顧問余茂春22日罕見公開亮相,他以視訊方式參與加拿大智庫Macdonald-Laurier Institute舉辦以香港為題的線上研討會時指出:「共有價值觀是多邊主義的基礎。」他強調,「民主國家聯盟」成立以對抗中國的威脅,與北京拉攏的國家不能混為一談。

余茂春認為「民主國家聯盟」一開始似乎配合度低,但如今大家都站在同一陣線了,美國與日本、澳洲、英國、加拿大、歐盟、北約和東南亞國協國家擁有同樣的價值觀,反觀中國沒有真正的盟友,北韓在很大程度上,對中國共產黨沒什麼用處,而俄中之間也沒信任。

余茂春狠酸習近平,昨聽到中國領導人在聯合國談中國提倡多邊主義時,感覺非常諷刺,「這完全反映出欠缺自知之明」(That is a complete reflection of lack of self-awareness)。

對於香港問題,余茂春表示,香港遭到鎮壓,凸顯中國政府完全不可信賴,而香港的失敗也導致「完全失去對台灣的示範效果。」

58歲的余茂春在安徽出生,在重慶長大,1985年到美國留學。他曾是重慶永川中學的文科高考狀元,但母校7月底將他的狀元大名從石碑鑿除,安徽省余氏家族痛罵他是「漢奸」,還將他從族譜中刪除,對此余茂春笑道:「把我的名字從一個我從未聽說,也從未關心過的族譜圖上刪除,這似乎很奇怪。鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解。」

