觀光兼「洗腦」！中共力推「紅色旅遊」

中國遊客穿著井岡山紅軍制服在井岡山景點拍照留念。（路透）

2020/09/23 00:09

〔編譯魏國金／綜合報導〕如同其他國家，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重創中國旅遊景點，不過1種特殊的旅遊行程證明韌性十足—走訪中國共產黨「聖地」的「紅色旅遊」（red tourism）。

日本經濟新聞中國分社社長高橋哲史（Tetsushi Takahashi）22日報導，本月初他搭機從北京到中共重要「革命聖地」江西省井岡山，機上載客量近80%，航空公司也不要求乘客間需有維持社交距離的空位。

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他說，在飛行2.5小時後，必須從機場搭車1小時才能到達井岡山。他入住距商業區不遠的1家飯店，接近市中心的旅店全都客滿，櫃台人員告訴他，「近期住房率達70%至80%，多半是考察團，單人自助行很少見」。

他指出，在井岡山革命博物館，遊客穿上解放軍前身「紅軍」的制服，肩上背的布包印有「新中國之父毛澤東」的口號，比如「為人民服務」。毛澤東在井岡山的故居是主要賣點，解說員說，毛澤東在此處擘畫出知名的「農村包圍城市」戰略。

根據官方統計，人口17萬的井岡山去年遊客1932萬人次，旅遊收益達人民幣160億元。由於武漢肺炎疫情，今年遊客量銳減，直至五月之後戲劇性強彈。

報導說，中國中央政府自2004年起鼓勵革命聖地的觀光，被列名的景點超過300處，包括井岡山、江西瑞金以及陝西延安。2018年約有6.6億人次造訪相關景點。原本該計畫是為活絡農村經濟，然而在中國國家主席習近平上台後，主旨轉為愛國教育。

如今疫情切斷海外旅遊人潮，中共已重新致力鼓勵紅色觀光。中國國內旅遊產業現在大幅仰賴與中共有關的企業與團體組織的旅遊行程，而在美中緊張升溫之際，中國的領導高層吹捧中共先賢的奮鬥，以期增強其領導權威。紅色旅遊的目的一石兩鳥，一方面升高對黨的中程度，一方面復甦觀光產業，而且此策略似乎奏效。

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