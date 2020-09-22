去邊境當砲灰？解放軍痛哭影片瘋傳 中國官媒氣炸了

近日解放軍新兵在車上高唱軍歌、痛哭的影片於網路上瘋傳。（圖擷取自推特影片）

2020/09/23 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕中印邊境衝突升溫！網路最近瘋傳一段解放軍坐在車上痛哭的影片，被認為是剛徵召將被送往中印邊境前線的新兵，剛告別家人而痛哭。有網友諷刺，這些人以為能入伍「鍍個金」，現在卻被送去當砲灰。對此，中國官媒氣炸表示，這10名入伍新兵只是在奔赴軍營前淚別父母而哽咽地唱起《軍中綠花》。

網路上近期流傳一段多名年輕解放軍身披紅色背帶，難過坐在巴士中，痛哭高唱解放軍軍歌《軍中綠花》的影片，引發網友熱議，有網友配文笑說，「軍人（解放軍）被送往拉達克（Ladakh）邊境面對印度軍隊。」還有網友諷刺稱，以為能入伍「鍍個金」，現在卻被送去當砲灰，是內心難過到痛哭。

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對此，中國微博「台灣那點事兒」、「四度視頻」急著發文澄清，「近日，安徽省阜陽市潁州區首批10名新兵淚別父母在車上唱《軍中綠花》的視頻（影片）在網上流傳，視頻（影片）傳到台灣後，被台媒造謠成『解放軍被送往中印邊境前線，在車上唱歌、情緒高潮激動、甚至唱到痛哭』。 」

中國官媒《觀察者網》也氣噗噗宣稱，「《阜陽城市週報》在其微信公眾號報導了當地10名入伍新兵奔赴軍營前淚別父母的消息，新兵們在車內哽咽地唱起《軍中綠花》，場面溫情感人。然而，這篇報導中的圖片，在台灣一些親綠營的媒體眼中，卻又一次成了他們肆意造謠的素材」。

《環球網》同樣不滿指稱，「睜眼說瞎話！綠媒拿起大陸（中國）新兵淚別父母赴軍營圖就和中印邊境局勢聯繫，立馬被揭穿」。

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