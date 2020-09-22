藏人轉業培訓如新疆再教育營翻版 農牧民被迫當作業員

西藏首府拉薩布達拉宮前的中共五星旗。（路透）

2020/09/22 22:54

〔編譯管淑平／綜合報導〕2016到20年間上百份中國官方媒體報導、官方機構文件顯示，中國正將大量西藏鄉村農、牧勞動人口轉移到軍事化的訓練中心，強迫成為工廠勞工，此舉猶如中國政府在新疆設立官方所謂「職業技能教育培訓中心」，強制維吾爾族等少數族裔勞動的政策翻版。

路透22日報導，指出北京甚至訂出這些農村勞動人口遷移至西藏或中國其他地區的額度；西藏自治區政府網站上個月發布的公告指出，今年1到7月，西藏「農牧民轉移就業」達54萬3000人，「完成年度目標的90.5%」。此人數約佔西藏總人口的15%，其中將近5萬人轉移至西藏他處，其餘被送到中國其他各地。這些人許多最終都從事低薪工作，包括紡織廠作業員、建築和農業。

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西藏和新疆議題獨立研究員鄭國恩（Adrian Zenz）上週在美國智庫「詹姆斯頓基金會」（Jamestown Foundation）發表有關這項計畫的報告，他說，「現在是自文化大革命以來，對傳統藏人生活方式最猛烈、最明確和針對性的攻擊」，「這是脅迫（藏人）生活方式從農牧改為雇傭勞動」。

路透指出，在國際愈加關切中國監禁大批新疆維吾爾族人議題的同時，中國也正日漸擴大西藏農牧民轉移規模，且是首次大規模、且公開制定人數目標進行農村勞動力轉移。但是因外籍記者無法進入西藏，目前無法確認這些遭轉移他處的藏人處境。

設於美國的「國際聲援西藏運動」組織主席麥卡西（Matteo Mecacci）說，近期的一些官方公告「大幅且危險地擴大這些計畫，包括『思想教育』，代表情況危險地惡化」。

此模式與新疆的「職業教育訓練中心」計畫類似，而研究人員指出，兩地之間的一大關聯性是陳全國，他先後擔任西藏、新疆自治區黨委書記。

將農村過剩勞力轉入工業，是中國提昇經濟、脫貧的重要一環，但是人權團體指出，在新疆、西藏這些地區擁有大量不同族裔人口，這項計畫過度強調意識形態訓練，政府訂出轉移人數額度和軍事化管理，意味著這種轉移帶有脅迫成份。

路透檢視描述該計畫的政策文件、企業報告、採購紀錄和國營媒體報導，當中一份縣級實施計畫指示，對相關負責官員要「嚴格賞罰」，中間人或民間企業安排就業轉移，每跨區轉出一人可獲得500元人民幣補貼，西藏境內轉移補貼金為300元。

藏人農牧民被送到職業訓練中心，接受包括職業技能、法律教育、思想教育和意在培養對黨忠誠的「感恩教育」等培訓。根據多項地區政策文件所述，當中一個重要環節就是基層黨組織建設，官員入鄉入村收集農村勞動力資料，進行教育活動，建立忠誠度。

中國外交部回應此事，強烈否認強迫勞動，並稱勞工「是自願且獲得適當補償」。

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