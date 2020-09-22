美台建交不遠？ 陳破空：川普可能出人意料開創台海新局

中國旅美政論作家陳破空撰文指出，在中國拒絕重塑美中關係之際，美台關係步步高升，可能會如川普（見圖）出人意料地開創巴爾幹半島和中東的和平新局一樣，以「美台建交」顛覆41年的美台中格局。（歐新社資料照）

2020/09/22 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國高官近兩個月接連訪台，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）16日透露，美國正在推動台灣重返聯合國；對此，中國旅美政論作家陳破空撰文指出，在中國拒絕重塑美中關係之際，美台關係步步高升，可能會如川普（Donald Trump）出人意料地開創巴爾幹半島和中東的和平新局一樣，「美台建交」顛覆41年的美台中格局。

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）16日與我駐紐約辦事處長李光章共進午餐，她會後向美媒表示，這場與台灣官員的餐會是「歷史性會面」，「我一直想做總統覺得對的事，我認為總統一直在努力強化與台灣的雙邊關係，所以我想代表政府繼續保持這種關係」。

請繼續往下閱讀...

克拉夫特說，「很顯然，我們確實正在推動台灣重返聯合國，或在聯合國衛生大會中發揮作用，特別是台灣發現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）有人傳人的風險。」

根據《自由亞洲電台》報導，陳破空21日發布一篇評論，標題名為「美台關係步步高，距建交還有多遠？」，他文內指出，「在歡迎美國副國務卿的晚宴上，台灣總統蔡英文一句『台灣有決心踏出關鍵一步』引人遐思，其深長意味。或者是，台灣重返聯合國，踏出關鍵一步？或者是，台美聯軍抗擊中共，踏出關鍵一步？或者是，台灣願意承繼歷史，一旦中共政權被推翻，現居台北的中華民國政府，願意承擔接管或暫時接管中國大陸的重大責任？（若應美方要求）」

陳破空表示，中國近日頻繁出動軍機擾台，瘋狂闖越海峽中線，「中共的抓狂與其說是逞強，不如說是絕望。明知道美臺中三角關係已經反轉：美國提升與台灣關係而拉低與中共關係；明知道共軍實力不敵美軍，加上美台聯軍，共軍必敗無疑，中共仍然逞強耍橫，除了顧面子還有僥倖心，以為這樣的恐嚇能夠阻止美國與台灣走近」。

陳破空以美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）投書中國官媒遭拒絕一事，與中國駐美大使崔天凱對比指出，「美中大使在對方國家受到截然不同的待遇，精準寫照了美中關係的不對等、不平等、不公平、不正常，這正是美中關係的癥結所在，也是死結所在。不僅在外交領域，而且在經濟、貿易、科技、市場準入、新聞、學術、法治、政治等所有領域，都是如此」。

陳破空表示，中國政府拒絕刊登美國大使文章，等於拒絕「以對等原則搞好美中關係」以及「重塑美中關係」，「顯而易見，美中關係的全面破裂和對抗，中共是始作俑者；美台關係的全面提升與合作，中共是客觀上的『助推者』。既然北京擺足了作惡的姿態，也就沒有什麼好抱怨的。美台中關係，以及世界格局的演變，都準確因應了中共政治的反動與倒退」。

最後，陳破空說，「美台關係步步高，距建交還有多遠？正如特朗普出人意料地開創中東和平新局—促成阿拉伯國家阿聯酋和巴林率先與以色列建交；以及，川普出人意料地開創巴爾幹半島和平新局—促成塞爾維亞與科索沃和解；不排除的可能性是，川普出人意料地開創台海新局：美國與台灣建交！顛覆41年來不正常、不正義、不正確的美台中關係格局」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法