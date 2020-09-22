中國公民記者張展報導疫情 遭拘4個月後被起訴

曾任中國律師的張展，5月在武漢報導2019冠狀病毒疾病疫情時，遭上海警方跨省逮捕。經過4個多月關押後，張展的委任律師證實，近期收到她被起訴的通知。（取自網路）

2020/09/22 18:35

〔中央社〕曾任中國律師的張展，5月在武漢報導2019冠狀病毒疾病疫情時，遭上海警方跨省逮捕。經過4個多月關押後，張展的委任律師證實，近期收到她被起訴的通知。

自由亞洲電台報導，張展的委任律師聞宇18日在微信上留言指，當天接到檢察院電話，指張展的案件已經移送法院。

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報導引述聞宇說，案子是8月18日移送到檢察院，移交後法院還要分配給具體的法官審理。

報導也指，外傳張展之前在看守所內長時間絕食抗議，身體虛弱，遭強制灌食，身體狀況引人關注。

中國人權律師團20日發表聲明，指張展不畏風險到武漢疫情一線，以文字、影片和現場解說等形式，「如實提供了官方媒體不予報導的大量疫情信息，贏得普遍讚揚」。

聲明指，上海警方5月14日跨界在武漢逮捕張展，第二天以「莫須有」的「尋釁滋事」罪名刑事拘留張展，6月19日以同一罪名將她逮捕。

聲明稱，張展遭受「政治迫害」，並指上海警方和檢方非法設限、惡意刁難辯護律師，並變相剝奪張展母親委託律師的會見、閱卷權利。

聲明指，張展「不構成任何犯罪」，基於人道考量，應駁回檢方起訴，宣告她無罪並立即釋放。

自由亞洲電台報導指出，現年40歲的張展曾擔任律師，後來因參與維權而被吊銷律師執照。2019年9月，張展因在上海街頭舉傘要求結束社會主義制度、共產黨下台，而被上海警方以涉嫌「尋釁滋事」為由刑事拘留。

除了張展，之前還有陳秋實、方斌和李澤華等在武漢報導疫情的公民記者先後失聯。

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