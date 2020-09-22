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    雅加達挖通下水道 中國販毒死刑犯「又」逃獄

    上週一名被關在印尼雅加達牢房的中國毒販蔡長潘（音譯Chai Chang Pan），因涉及走私冰毒被判處死刑，但他在牢房牆上挖出一條直通監獄外道路的洞穴，14日從汙水處理系統管道成功越獄。（圖擷取自微博）

    上週一名被關在印尼雅加達牢房的中國毒販蔡長潘（音譯Chai Chang Pan），因涉及走私冰毒被判處死刑，但他在牢房牆上挖出一條直通監獄外道路的洞穴，14日從汙水處理系統管道成功越獄。（圖擷取自微博）

    2020/09/22 18:47

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼警方昨 （21日） 宣布，上週一名被關在印尼雅加達牢房的中國毒販蔡長潘（音譯Chai Chang Pan），因涉及走私冰毒被判處死刑，但他在牢房牆上挖出一條直通監獄外道路的洞穴，14日從汙水處理系統管道成功越獄，當地警方已將他列為頭號通緝犯，正積極追捕中。

    綜合印尼媒體報導，雅加達警方發言人尤努斯 （Yusri Yunus） 表示，即將被執行死刑的53歲死刑犯蔡長潘，因走私冰毒被關在雅加達郊區一座監獄，但蔡長潘約在14日凌晨2點半越獄，利用工具挖開牢房的牆壁，一個直徑約50至60公分的洞，並趁獄警換班時間成功越獄。

    獄友則透露，蔡長潘犯為了越獄，已策畫了5至6個月，他使用監獄廚房內的建築工程器具挖開牆壁，聯通下水道，並一路從下水道連接至監獄外的一般道路。尤努斯指出，蔡長潘在2017年因運送135公斤的冰毒而被處以死刑，當年他就曾在雅加達警方拘留中心的浴室牆上挖開一個洞，逃出去過一次。

    報導指出，目前印尼警方已將蔡長潘列為頭號通緝犯，正在積極追捕中。

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    獄友則透露，蔡長潘犯為了越獄，已策畫了5至6個月，他使用監獄廚房內的建築工程器具挖開牆壁，聯通下水道，並一路從下水道連接至監獄外的一般道路。（圖擷取自微博）

    獄友則透露，蔡長潘犯為了越獄，已策畫了5至6個月，他使用監獄廚房內的建築工程器具挖開牆壁，聯通下水道，並一路從下水道連接至監獄外的一般道路。（圖擷取自微博）

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