加州野火》更嚴重的災難即將來臨？ 加州棄鄉潮掀熱論

美國西岸野火年年發生，且越來越嚴重。（路透）

2020/09/22 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國西岸野火延燒，烈焰吞噬土地面積超過一個康乃狄克州大小，合計造成數十人死亡，數千建築物慘淪焦土。由於美西連年發生大面積野火，且一年比一年嚴重，科學家認為，更嚴重的災難即將來臨，許多加州居民現已開始認真考慮永久搬離故鄉，相關討論也在網路上發酵。

根據《CNN》報導，美國西岸加州及鄰近地區連年發生野火，近年災害範圍與災情越來越嚴重，由於全球暖化導致有利火災的乾燥炎熱環出現，科學家預估，更嚴重的災難即將來臨，且目前這項趨勢看不到反轉的跡象。

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按美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）公布的數據，若按當前趨勢研判，未來數十年內平均氣溫仍會持續上升，意味著比起過去更加嚴重的災害可能隨時到來。

對此，加州居民開始做出遷徙的決定，越來越多人認為，這裡再也不是適合教養孩子或安享晚年的地方，許多人開始在網路上搜尋其他地區的工作機會，並計畫在未來搬去更加適居的地方定居。

南加州大學教授迪爾基納（Bistra Dilkina）直言，氣候變化趨動人們遷徙是必然發生的事情，而頻繁且持續惡化的野火將會是因素之一，他認為，當超過臨界點後，大量遷徙潮就會出現。

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