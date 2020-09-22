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    才控訴對手種族歧視 內馬爾也被爆嗆日本後衛「中國垃圾」

    巴西球星內馬爾（右）被爆料嗆馬賽的日本後衛酒井宏樹（左）帶有種族歧視的詞彙。（路透）

    巴西球星內馬爾（右）被爆料嗆馬賽的日本後衛酒井宏樹（左）帶有種族歧視的詞彙。（路透）

    2020/09/22 14:09

    〔即時新聞／綜合報導〕日前法甲豪門巴黎聖日耳曼與馬賽奧林匹克的賽事中，雙方球員發生肢體衝突，包含聖日耳曼的巴西球星內馬爾在內有5位球員吞下紅牌退場，內馬爾賽後指控對手球員有人爆粗口時講出種族歧視字眼，但有媒體爆料，內馬爾在那場比賽中也用「中國垃圾」（Chino de mierda）嗆馬賽的日本後衛酒井宏樹。

    法國當地時間週日（13日），巴黎聖日耳曼與馬賽奧林匹克的賽事中，一開場就發生許多摩擦，但在比賽結束前五分鐘不到，開始從言語交鋒演變成肢體衝突。最後多達5位球員吞下紅牌退場，整場比賽裁判送出12張黃牌，總計判罰17張牌同時突破法甲紀錄，內馬爾更因為對馬賽球員阿爾瓦羅做出攻擊舉動還吐口水，與隊友一起見紅被趕出場。

    內馬爾賽後指控對手球員有人爆粗口時講出種族歧視字眼，有唇語專家表示，在比賽第37分鐘馬賽球員阿爾瓦羅疑似向內馬爾嗆「猴子」，法甲官方證實已經開始針對此事進行調查。

    不過有西班牙電台《COPE》爆料，在該場比賽中，內馬爾也同樣帶有種族歧視的詞彙辱罵了馬賽的日本後衛酒井宏樹，內馬爾嗆酒井宏樹是「中國垃圾」，《COPE》強調馬賽已經掌握相關影片了；Chino de mierda為一些拉美地區歧視中國人的詞彙，有嘲諷對方膽小的意思。

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