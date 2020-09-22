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    任志強諷習「小丑」遭判18年 王丹：擺明要他死在牢裡

    任志強遭控涉嫌貪汙、受賄等罪，今日被北京法院判處18年有期徒刑。（美聯社）

    任志強遭控涉嫌貪汙、受賄等罪，今日被北京法院判處18年有期徒刑。（美聯社）

    2020/09/22 14:05

    〔即時新聞／綜合報導〕前中國華遠集團董事長任志強於今年3月初曾私下撰文批評中共國家主席習近平是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，還有「誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡」之心，4月時中共北京市紀委宣布，任志強因「涉嫌嚴重違紀違法」必須接受調查，並遭控涉嫌貪汙、受賄等罪，今日宣判合併執行有期徒刑18年，罰金人民幣420萬元。民運人士王丹認為，這擺明了就是要讓任志強死在牢裡。

    北京市第二中級人民法院22日針對任志強涉嫌貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪一案公開宣判，裁決執行有期徒刑18年，並處罰金420萬元（約新台幣1800萬元）。

    王丹認為，任志強被重判18年，比劉曉波還重，擺明了是讓任志強死在牢中，而王丹表示，他身為當年「六四」是通緝令第一名，不過判4年，但趙紫陽秘書鮑彤卻被判7年，這顯示出一個道理，就是「中共對自己人，下手更狠」。

    王丹指出，任志強的下場是中共希望內部「不想跪舔習近平的人」深思，「因為你們是自己人，所以，如果你們不讓他死，結果一定就是你們死」，而任志強就是例子。王丹最後也直言，習近平因為有自知之明而內心自卑，因為自卑所以更容不得批評，中共的未來勢必會更加血雨腥風。

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