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    在台中行刺昭和天皇岳父 韓獨人士趙明河舊照意外在台發現

    朝鮮獨立運動家趙明河在台中持毒匕首行刺日本親王未遂，在同年10月遭日本當局處死，得年23歲。（圖擷自Wiki）

    朝鮮獨立運動家趙明河在台中持毒匕首行刺日本親王未遂，在同年10月遭日本當局處死，得年23歲。（圖擷自Wiki）

    2020/09/22 11:29

    〔即時新聞／綜合報導〕1928年5月14日，昭和天皇岳父、日軍元帥陸軍大將久邇宮邦彥王在巡視台中時，遭到朝鮮獨立運動家趙明河持毒匕首行刺，趙明河暗殺行動失敗，在同年10月遭日本當局處死，得年23歲；趙明河留下照片不多，不過其日常生活照在台灣被發現，極具歷史價值。

    《韓聯社》報導，台灣修平科技大學教授金尚浩表示，他在台灣發現首度曝光的朝鮮獨立運動家趙明河照片，該照片為台灣個人史料收藏家林于昉所收藏，照片背景為1920年代的台中繼光街，1名年輕男子站在「富貴園茶舖」旁與自行車合影，金尚浩指出，這名青年髮型、身材都與趙明河相符，所穿的衣服就是趙明河行刺時身著「富貴園茶舖」法被。

    金尚浩表示，這是在他收集當時街頭圖片的資料過程中偶然發現的，推測這張照片攝於1927年11月和1928年5月之間，即趙明河行刺之前，其未隸屬任何朝鮮獨立運動組織，僅單獨行動，且沒有留下關於自身生活的照片、信函等記錄；趙明河原生前僅留下3張照片，這次發現的照片為其首度曝光的日常照，極具歷史價值。

    1928年5月14日、趙明河趁以大日本帝國陸軍檢閱使身分來台訪問的久邇宮邦彥王巡視台中州時，在台中州立圖書館（現在合作金庫銀行台中分行）前的行道樹下，持毒匕首行刺，他撲向親王所乘的敞篷車，不過在篷子阻礙及一旁武官阻擋下未直接刺到親王，接著他把毒匕首擲向親王，擦傷其肩膀後刺中前方司機的肩膀。

    趙明河被壓制在地後向群眾大喊他是為祖國報仇，趙被押送到台北刑務所，同年10月10日，趙明河在台北刑場留下的遺言表示，唯一的遺憾是沒有看到韓國獨立，大喊「大韓萬歲！」後遭執行絞刑，得年23歲。

    日方在暗殺事件過後一個月，6月14日才正式對外發表發生「台中不敬事件」，而這起暗殺也造成日本官員人事大地震，台灣總督上山滿之進、總務長官後藤文夫、警務局長本山文平、台中州知事佐藤續等人，因此為該事件在同年6月至7月間相繼引咎辭職。

    而久邇宮邦彥王在隔年1月急病死於東京，日方表示死因為急性內臟疾病，而韓國學界則稱這是因為毒刀擦傷所引發的併發症而死。

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