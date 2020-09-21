全天候監控 蔡霞：中共進入「精緻極權統治」時代

中共中央黨校退休教授蔡霞近日受訪時表示，中國社會面臨全天候監控、強力打壓異己及法律工具為黨所用等3特點，讓中共進入「精緻極權統治」時代。（圖擷取自微博）

2020/09/21 18:14

〔中央社〕因批評中共總書記習近平而遭開除黨籍的前中共黨校教授蔡霞近日表示，中國社會面臨全天候監控、強力打壓異己及法律工具為黨所用等3特點，讓中共進入精緻極權統治時代。

蔡霞近日接受自由亞洲電台（RFA）節目專訪時，針對中國的政治現狀指出，部分學者認為中國對外開放後，民眾不再封閉，公民社會也在成長，呈現後極權時代的狀態。但她認為，中國現在「是從威權時代退回到精緻的極權時代」。

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蔡霞提出中國現狀的3項特點：第一，中共全黨乃至中國全社會，都在高科技的全天候立體監控中。第二，習近平用規矩及反貪腐，作為打壓黨內不同意見的手段，藉由清洗，讓黨內的反對者無法產生壓制的力量。

蔡霞提出的第三點則是，習近平在中共第18屆四中全會時提出黨要「依法治國」，但不健全的法律制度，讓法律成為「鎮壓人民」的工具。另外，由於中共掌握所有國家資源，一旦民間出現反對聲音，便藉由取消退休金、開除公職等方式進行壓迫。

她並提到，過去自己曾以為企業家如果在體制外就可以倖免於難，但如今政權會利用階級鬥爭的語言，將民營企業家描繪成民營資本家，藉由資本家剝削有罪的形象，讓國家有理由在政治上產生歧視，進而用各式各樣的工具進行打壓。

面對中國當前的問題，蔡霞認為，不應指望中國內部可以改革，「這個制度必須是變革」，「整個的拋去這個制度」。

蔡霞也提到，習近平獨裁的起因不單是個人問題，中共黨內體制問題是根本，只有將權力按照民主的方向去分權制衡，才有辦法解決。

她也提到，除了「習家軍」外，撤換習近平是中共黨內普遍的共識，「尤其是中高層」。然而，如果要談誰適合接班，在中共黨內可能就沒有共識，更明確的說，如果誰被公認合適，「這個人選一定被習（近平）搞掉」。

針對撤換習近平的問題，蔡霞認為，按照常規的做法來說，「不可能的」，但中國國內外現在面臨複雜多變的環境，或許一件突發事件或因素，就能成為把局面炸開的導火線，「是不是就是突然的他就能下去，誰也說不好。」

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