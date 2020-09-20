效法台灣！澳航7小時「偽出國」行程 10分鐘全搶光

澳航推出「偽出國」行程，旅客有7小時將在飛機上度過。（歐新社檔案照）

2020/09/20 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕全球航空業受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）

影響，業績持續不見起色，外媒發現澳洲航空（Qantas）效法台灣，推出長達7小時的「偽出國」行程，機票開賣10分鐘內售罄。

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根據《俄羅斯衛星通訊社》、美國《有線電視新聞網》報導，澳洲航空推出長達7小時的「無目的地航班」，讓許久未出國的旅客在飛機上享受飛行快感，同時目睹窗外美景，澳航指出，澳洲現在幾乎所有的國際航班全都停飛，旅客因此「急著升空」，機票開賣10分鐘就全沒了。

澳洲航空公司執行長艾倫．喬伊斯（Alan Joyce）在一份聲明中說：「這可能是澳洲航空歷史上銷售最快的航班。」在目前的狀況下，人們顯然會錯過旅行和飛行體驗，如果市場有需求，澳洲航空會在等待邊界開放的同時，考慮推出更多「偽出國」行程，讓旅客擁有風景優美的飛行旅程。

據了解，澳航推出的「偽出國QF787」航班將由波音787夢幻客機執行，該飛機以巨大窗戶聞名，適合乘客高空俯瞰，旅程將經過昆士蘭州、黃金海岸、新南威爾士州，以及澳洲的內陸心臟地帶，將飛越雪梨、大堡礁，機上還會有明星驚喜現身，班機將在10月10日於雪梨起飛，商務艙、高級經濟艙、經濟艙共有134個座位，票價從787澳元至3787澳元，約為台幣1萬7千元至8萬2千元。

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