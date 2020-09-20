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    皇宮旁爭民主！ 泰國示威者鑲嵌紀念牌挑戰王室

    2020/09/20 23:39
    抗議群眾今日在曼谷皇家田廣場鑲嵌了一塊用以象徵民主的紀念牌，以紀念1932年的暹羅立憲革命。（美聯社）

    抗議群眾今日在曼谷皇家田廣場鑲嵌了一塊用以象徵民主的紀念牌，以紀念1932年的暹羅立憲革命。（美聯社）

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國自7月以來爆發示威浪潮，本週末民眾又發起一波為近年來最大，估計有5萬多人參與的抗議活動。示威者們今（20）日在曼谷大皇宮附近的皇家田廣場（Sanam Luang）鑲嵌一塊象徵民主的紀念牌，以紀念1932年將泰國從絕對君主制改為君主立憲制的暹羅立憲革命。

    紀念牌上刻著一段銘文：「9月20日的破曉時分，泰國人民於此地宣告，國家屬於人民」。（法新社）

    紀念牌上刻著一段銘文：「9月20日的破曉時分，泰國人民於此地宣告，國家屬於人民」。（法新社）

    據《美聯社》報導，廣場上原本的紀念牌於2017年4月被拆除，替換上的那一塊卻通篇都在讚美君主制。今日由示威民眾親手安放在廣場上的紀念碑刻著一段銘文：「9月20日的破曉時分，泰國人民於此地宣告，國家屬於人民。」

    一名抗議人士對著泰王的肖像照舉起了「三指手勢」並拍照。「三指手勢」源於電影《飢餓遊戲》，象徵著勇於反抗獨裁的精神。（歐星社）

    一名抗議人士對著泰王的肖像照舉起了「三指手勢」並拍照。「三指手勢」源於電影《飢餓遊戲》，象徵著勇於反抗獨裁的精神。（歐星社）

    在示威活動上，一名學生領袖向群眾大聲疾呼：「這個國家不是一個人的私產，她是屬於所有人民的，因此，我在此祈求聖靈伴隨我們左右，庇祐人民取得最終的勝利。」

    另一名學生領袖帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）則強調，他們的要求並不意味著要廢除君主制，在民主政府的治理下，泰王依然可以保有地位。

    泰國警方動用車輛組成路障，以阻止學運人潮湧進皇宮區域。（美聯社）

    泰國警方動用車輛組成路障，以阻止學運人潮湧進皇宮區域。（美聯社）

    當天示威者們也試圖向皇宮前進，要向泰國樞密院遞交改革請願書；儘管群眾被警方設下的路障所阻擋住，但警方收下了署名給泰王的請願書，並答應會將其轉交給樞密院。

    由於泰國法律規定泰王之地位為「神聖不可侵犯」，一旦有任何詆毀或冒犯國王等近似行為則有可能會被判處3至15年的有期徒刑，因此外界認為泰國示威民眾的勇氣堪稱史無前例。

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