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    劉亦菲《花木蘭》替身同款戲服照曝光 網友笑：換主演票房有救

    劉亦菲《花木蘭》片中替身演員劉亞西近日公布自己身穿《花木蘭》紅色戰袍的片場花絮照。（均翻攝劉亞西ig）

    劉亦菲《花木蘭》片中替身演員劉亞西近日公布自己身穿《花木蘭》紅色戰袍的片場花絮照。（均翻攝劉亞西ig）

    2020/09/20 12:02

    〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼新片《花木蘭》（Mulan）風波不斷，除女主角劉亦菲挺港警爭議外，上映後又出現片尾字幕感謝中國新疆吐魯番公安局、中共宣傳部門事件，遭美國19位跨黨派議員關切。在此之際，劉亦菲在片中的替身演員劉亞西在ig公開了自己在片場的花絮照；雖身著同款戲服，劉亞西卻呈現與劉亦菲截然不同的清新氣質，讓大批網友直呼「替身比女主角美是怎麼回事」、「如果她主演搞不好有救」。

    劉亞西氣質甜美，經常在IG大方分享生活美照；她在近日公布了自己身穿《花木蘭》紅色戰袍的片場花絮照，雖然身材嬌小，但可感受到架勢和氣場十足，擁有矯健身手的她同時擔綱片中演員鞏俐的替身。不少PTT網友見照叫好，留言多給予盛讚，直呼「替身吊打本尊」、「這從軍第一關就被抓包啦」、「又能打又漂亮，又比較便宜」、「換她來演我就進場，比送中木蘭好」，認為劉亞西長相較精緻，但也有網友認為劉亞西在長相辨識度方面小輸劉亦菲。

    也有網友認為替身演員如此公開照片可能不太恰當，「不過替身可以這樣公布自己照片的嗎？這會影響票房吧，畢竟當時宣傳都說本人上陣」、「不是有規定替身不太能這樣露面？」、「這是要幫維尼逆轉勝嗎？」

    根據本報先前報導，雖然《花木蘭》被形容為為中國「量身打造（tailor）」，但在中國票房也不理想，上映首週票房為2320萬美元，較《花木蘭》早1週上映的《TENET天能》首週則取得2980萬美元的票房；對此，娛樂產業研究機構Exhibitor Relations分析師博克（Jeff Bock）評價，《花木蘭》這樣的開局「令人失望」，「迪士尼為中國觀眾製作這部電影，很大程度上是失敗了」。

    而該片被抓到片尾字幕特別感謝中國官方單位，引來美國官方單位關切；美國國會及行政當局中國委員會（CECC）共同主席、共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）與18位跨黨派議員在本月11日對迪士尼發出聯名公開信，呼籲該公司就與中國相關單位合作理由、過程、拍片過程是否使用當地少數民族勞力問題等，提出詳細解釋。

    該信還提及中共在新疆集中營的暴行，批迪士尼與中國公安、宣傳部門合作，與在新疆維吾爾自治區拍攝部分《花木蘭》場景的決定，「變相默認並合理化這些種族清洗暴行的正當性（offers tacit legitimacy to these perpetrators of crimes that may warrant the designation of genocide）」。

    截至13日，《花木蘭》全球累計票房為3760萬美元，其製作成本為2億美元。

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    旋转跳跃～#mulan

    刘亚西 YAXI.LIU（@_liuyaxi）分享的貼文 於 張貼

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    witch????‍♀️

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    不少網友都認為劉亞西長相優於劉亦菲，沒有比較沒有傷害。（左圖翻攝劉亞西ig，右圖翻攝微博）

    不少網友都認為劉亞西長相優於劉亦菲，沒有比較沒有傷害。（左圖翻攝劉亞西ig，右圖翻攝微博）

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