劉亦菲《花木蘭》替身同款戲服照曝光 網友笑：換主演票房有救

2020/09/20 12:02

〔即時新聞/綜合報導〕迪士尼新片《花木蘭》(Mulan)風波不斷,除女主角劉亦菲挺港警爭議外,上映後又出現片尾字幕感謝中國新疆吐魯番公安局、中共宣傳部門事件,遭美國19位跨黨派議員關切。在此之際,劉亦菲在片中的替身演員劉亞西在ig公開了自己在片場的花絮照;雖身著同款戲服,劉亞西卻呈現與劉亦菲截然不同的清新氣質,讓大批網友直呼「替身比女主角美是怎麼回事」、「如果她主演搞不好有救」。

劉亞西氣質甜美,經常在IG大方分享生活美照;她在近日公布了自己身穿《花木蘭》紅色戰袍的片場花絮照,雖然身材嬌小,但可感受到架勢和氣場十足,擁有矯健身手的她同時擔綱片中演員鞏俐的替身。不少PTT網友見照叫好,留言多給予盛讚,直呼「替身吊打本尊」、「這從軍第一關就被抓包啦」、「又能打又漂亮,又比較便宜」、「換她來演我就進場,比送中木蘭好」,認為劉亞西長相較精緻,但也有網友認為劉亞西在長相辨識度方面小輸劉亦菲。

也有網友認為替身演員如此公開照片可能不太恰當,「不過替身可以這樣公布自己照片的嗎?這會影響票房吧,畢竟當時宣傳都說本人上陣」、「不是有規定替身不太能這樣露面?」、「這是要幫維尼逆轉勝嗎?」

根據本報先前報導,雖然《花木蘭》被形容為為中國「量身打造(tailor)」,但在中國票房也不理想,上映首週票房為2320萬美元,較《花木蘭》早1週上映的《TENET天能》首週則取得2980萬美元的票房;對此,娛樂產業研究機構Exhibitor Relations分析師博克(Jeff Bock)評價,《花木蘭》這樣的開局「令人失望」,「迪士尼為中國觀眾製作這部電影,很大程度上是失敗了」。

而該片被抓到片尾字幕特別感謝中國官方單位,引來美國官方單位關切;美國國會及行政當局中國委員會(CECC)共同主席、共和黨聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)與18位跨黨派議員在本月11日對迪士尼發出聯名公開信,呼籲該公司就與中國相關單位合作理由、過程、拍片過程是否使用當地少數民族勞力問題等,提出詳細解釋。

該信還提及中共在新疆集中營的暴行,批迪士尼與中國公安、宣傳部門合作,與在新疆維吾爾自治區拍攝部分《花木蘭》場景的決定,「變相默認並合理化這些種族清洗暴行的正當性(offers tacit legitimacy to these perpetrators of crimes that may warrant the designation of genocide)」。

截至13日,《花木蘭》全球累計票房為3760萬美元,其製作成本為2億美元。

不少網友都認為劉亞西長相優於劉亦菲,沒有比較沒有傷害。(左圖翻攝劉亞西ig,右圖翻攝微博)

