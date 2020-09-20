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    雲南火速蓋「方艙醫院」 官方卻稱28萬人檢測均為陰性

    雲南當地政府開始建造大型方艙醫院，網友憂心當地疫情狀況恐不樂觀。（圖取自微信）

    雲南當地政府開始建造大型方艙醫院，網友憂心當地疫情狀況恐不樂觀。（圖取自微信）

    2020/09/20 00:34

    〔即時新聞／綜合報導〕中國再爆武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情。雲南瑞麗12日、13日分別發現緬甸偷渡客確診，且活動範圍包括當地市場，當局14日宣布封城，並連日進行普篩、建造「方艙醫院」。不過，19日晚間中國官方卻表示，所有檢查已完畢，28萬7254份樣本全為陰性。

    雲南省政府官方微信帳號日前指出，當地省長阮成發持續進行督導作業，視察各項防疫措施，其中包括在今年疫情最嚴重時期，曾經出現在重災區武漢的「方艙醫院」，動用公共空間改造成臨時醫院，雲南目前一處大型室內場所已經擺放數千張病床，等待確診病患入住，也有中國網友爆料指病毒專家鍾南山已經趕赴雲南當地。

    另外，雲南省瑞麗市防疫指揮部16日指出，從15日全面普篩起至16日，共完成8萬多份採樣，當地原本只有2間檢測實驗室，官方緊急增加數量至12間，檢驗設備從2套追加到54套，以及採購30萬份檢測物資，將每日可完成的檢測數量從2500件提升至25萬件。

    19日晚間，包括《人民日報》等中國官媒報導指出，瑞麗市召開第6場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會指出，截至目前，瑞麗市共診斷2例新冠肺炎確診病例，均為緬甸輸入，目前患者病情平穩，無新增確認病例和疑似病例；另外，19日晚間10點30分，所有287254份樣本檢測完畢，檢測結果均為陰性，「實現了核酸檢測採樣全面清零不落一戶、不漏一人的既定目標。」

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    19日晚間，包括《人民日報》等中國官媒報導指出，所有287254份樣本檢測完畢，檢測結果均為陰性，「實現了核酸檢測採樣全面清零不落一戶、不漏一人的既定目標。」（擷取自微博）

    19日晚間，包括《人民日報》等中國官媒報導指出，所有287254份樣本檢測完畢，檢測結果均為陰性，「實現了核酸檢測採樣全面清零不落一戶、不漏一人的既定目標。」（擷取自微博）

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