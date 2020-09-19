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    籲中國政府送返12名港青回港！黃之鋒、羅冠聰響應全球連署

    有熱心網友在請願網站「Change.org」發起連署，要求中國政府將12名港青送返香港接受香港當地的司法審判。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰與香港民運人士黃之鋒也響應該連署活動。（圖擷取自請願網站「Change.org」）

    有熱心網友在請願網站「Change.org」發起連署，要求中國政府將12名港青送返香港接受香港當地的司法審判。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰與香港民運人士黃之鋒也響應該連署活動。（圖擷取自請願網站「Change.org」）

    2020/09/20 06:20

    〔即時新聞／綜合報導〕12名港青被送中至今已是第29日，仍情況不明。有熱心網友在請願網站「Change.org」發起連署，要求中國政府將12名港青送返香港接受香港當地的司法審判。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰與香港民運人士黃之鋒也響應該連署活動，並籲請各界持續關注此案，讓中國政權知道，無法將12名港青銷聲匿跡，而香港乃至全世界都在關注中國的人權狀況。

    12名曾參與反送中運動的香港青年上月23日逃亡來台，卻遭中國公安攔截並秘密關押，至今已是第29日，在與外界隔絕、未能聯繫到委任律師的情況下，恐正在面臨酷刑或其他不人道的對待。而12名被送中港青的家屬所委託的多名中國維權律師，赴深圳看守所要求會見案件當事人，都遭中國以當事人已有「官派律師」為由拒絕。

    對此，有網友在請願網站「Change.org」發起全球連署，連署內容為要求中國將12名港人移返香港接受香港的司法審判，目標是累積到50萬份連署。現在已譯有包含英文、德文、法文、西班牙文、日文、韓文、越南文、泰文，以及波斯文等多種語言。

    羅冠聰也在臉書分享該連署書並指出，「當中共意圖把十二人消聲匿跡，我們更要增加本地及世界對他們的關注」。

    「讓政權知道，我們絕不會忘記這十二位身陷囹圄的手足。」黃之鋒也分享連署書連結，並呼籲各界廣傳並參與其中。

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