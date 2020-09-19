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    毒藥也是假的！ 中國女子買毒2次想殺夫 買到假貨還被逮

    寧夏石嘴山市一女子因與丈夫價值觀不合常爭吵，竟網購據說能致人癱瘓的「毒物」試圖毒死丈夫，沒想到丈夫吃了沒事，女子不死心再買一瓶，結果就被公安查獲。（圖擷取自微博）

    寧夏石嘴山市一女子因與丈夫價值觀不合常爭吵，竟網購據說能致人癱瘓的「毒物」試圖毒死丈夫，沒想到丈夫吃了沒事，女子不死心再買一瓶，結果就被公安查獲。（圖擷取自微博）

    2020/09/19 22:00

    〔即時新聞／綜合報導〕中國被外界戲稱為山寨王國，沒想到連毒藥都有人造假。寧夏石嘴山市一女子因與丈夫價值觀不合常爭吵，竟網購據說能致人癱瘓的「毒物」試圖毒死丈夫，沒想到丈夫吃了沒事，女子不死心再買一瓶，結果就被公安查獲。

    綜合中媒報導，石嘴山市公安局15日指出，大武口區警方6月10日發現轄區一網民「孤寂」從湖南郴州市網民「娛樂」處購買慢性毒藥，並對家人投毒。警方調查發現，購買「毒物」的犯罪嫌疑人為趙姓女子，銷售「毒物」的為劉姓男子。

    趙女到案供稱，與丈夫因價值觀不合常爭吵，後來在網路上看到劉男在販售毒物，因此就以貨到付款的方式，向對方購買能夠使人癱瘓、殘廢的毒物一瓶，她收貨後向丈夫放毒，沒想到丈夫沒有出現任何症狀，她於是再向劉男購買毒藥，結果失風被公安機關抓獲。

    為防止劉男繼續銷售「毒物」，當地警方迅速趕赴湖南郴州，6月17日將劉男逮捕。劉男落網後供稱，毒物是自行配置，但沒有毒性都是假的。當地警方表示，深入追查後發現竟有250多人購買過毒物，遍布河南、天津、雲南、重慶、上海、內蒙古等28個省區，正釐清是否還有案外案。

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