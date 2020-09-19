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    疑被中國滲透 英前情報員涉賣歐盟情資遭調查

    中國五星旗與歐盟旗。（路透檔案照）

    中國五星旗與歐盟旗。（路透檔案照）

    2020/09/19 18:10

    〔編譯管淑平／綜合報導〕一名英國前情報人員疑似遭中國滲透，涉嫌將機密情資賣給中國間諜，現正遭到英國和比利時的情報單位調查。英國「金融時報」19日報導指出，此案是北京影響力活動令歐洲國家憂心忡忡的最新例證。

    這名英國前情報人員卡麥隆（Fraser Cameron），曾在英國「祕密情報局」（MI6）工作，1990年代初期離職後在歐盟任職，專長為外交政策，曾派駐華府一段時間，2006年從歐盟退休，現為布魯塞爾智庫「歐盟亞洲中心」（EU-Asia Centre）總監。

    消息人士透露，卡麥隆被指控接受兩名駐布魯塞爾的中國記者花錢收買情資，這兩名中國記者同時具有情報人員身分。「法國國際廣播電台」（RFI）中文網報導，比利時情報單位懷疑他提供歐盟機構政治、經濟訊息，獲取數千歐元報酬；他任職的智庫從中國駐歐盟使團獲得「少量年度撥款」，協助舉辦與中歐關係有關連的活動。

    比利時情報單位指出，卡麥隆被指控的活動，「明顯對歐盟機構構成威脅」。此案調查行動已經持續數年，現由比利時、英國MI6以及負責國內情報、安全工作的「英國國家安全局」（MI5）聯手調查，英國已經發出「間諜活動」警示，警告外國政府和情報單位，卡麥隆可能構成安全威脅。目前尚未控告卡麥隆任何罪名，「間諜活動」在比利時法律並不視為犯罪。

    「金融時報」19日報導，卡麥隆否認出售情資，相關指控「荒謬」、是沒有任何根據的「胡說八道」。他說，他直到本週被記者詢問此事，才知道自己遭到調查；從公職退休後就未曾接觸任何機密或者保密資訊，還說「現在有一股對中國的疑神疑鬼」。

    中國媒體之前的報導曾指出，歐盟亞洲中心授權成立的中國辦事處，旨在服務中國「一帶一路」倡議，針對中國政府對外宣傳和教育、文化、科技、體育和經濟等層面合作與交流貢獻力量。

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