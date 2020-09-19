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    武漢肺炎》武漢病毒研究所石正麗：病毒溯源可能永遠找不到

    武漢病毒所研究員石正麗說，病毒溯源很重要，但有可能永遠找不到。（擷取自新浪科技）

    武漢病毒所研究員石正麗說，病毒溯源很重要，但有可能永遠找不到。（擷取自新浪科技）

    2020/09/19 17:20

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗曾被質疑是外洩病毒的關鍵人物。石正麗18日接受中國媒體專訪時表示，她的團隊正在尋找病毒的源頭，但目前仍不知道病毒如何從自然界傳到人類社會，她說「我們知道溯源很重要，但有可能永遠找不到」。

    根據中國《新京報》報導，石正麗指出，她的團隊比對病毒基因序列後，發現他們2013年在中國雲南一個礦坑裡發現的某個病毒，其基因序列與新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）相似度達96%，因此目前推測病毒最初的進化來源可能是蝙蝠，但他們還沒有找到病毒的中間宿主，亦即目前仍不知道病毒如何從野生動物傳到人類社會。

    石正麗說，病毒溯源是一件非常重要但非常困難的事情，「我們知道溯源很重要，但有可能永遠找不到」。她舉例，當年SARS爆發時，科學家第一時間就鎖定市場上交易的果子狸是病毒的直接來源，但花了8年時間才在雲南的礦坑裡找到SARS最原始的來源；因此，需要持續不斷地尋找，才能達到想要的目的。

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