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    稱無症狀者不用篩檢被罵翻 美CDC轉彎：密切接觸者都應採檢

    美國疾病管制與預防中心（CDC），曾告知民眾若未感到不適就不需要篩檢，隨即引來醫學專家的批評聲浪，目前CDC已轉變態度，強調任何和確診者密切接觸的民眾都須採檢。（路透）

    美國疾病管制與預防中心（CDC），曾告知民眾若未感到不適就不需要篩檢，隨即引來醫學專家的批評聲浪，目前CDC已轉變態度，強調任何和確診者密切接觸的民眾都須採檢。（路透）

    2020/09/19 15:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國疾病管制與預防中心（CDC）8月的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢指南，告知民眾若未感到不適就不需要篩檢，隨即引來醫學專家的批評聲浪，痛斥美國最大的公共衛生機構竟然會在疫情大流行的時刻說出這樣的話，目前CDC已轉變態度，強調任何和確診者密切接觸的民眾都須採檢。

    據《美聯社》報導，美CDC在最新的澄清聲明當中，要求曾靠近感染者6英尺（約1.8公尺）之內或相處至少15分鐘的人，都應該接受檢查，但CDC不願回應為何8月會規定無症狀患者不用篩檢。

    美國公共衛生專家對此表示，確認感染者的接觸史是控制疫情的核心要素，而且大部分的武漢肺炎確診患者都沒有出現典型症狀。布朗大學的兒科傳染病專家西爾維亞·蔣（Silvia Chiang）更指出，CDC之前的做法已背離了控制流行病的基本原理。

    美國全國郡級與城市衛生協會的公共事務主任卡薩洛蒂（Adriane Casalotti）透露，先前的篩檢指南引起了許多困惑，跟實際採檢所花的時間比起來，各地衛生官員花了更多時間回答民眾是否應該接受篩檢的問題。

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