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    中印邊境一旦開戰 專家曝印軍勝出關鍵因素

    印軍士兵示意圖。（彭博）

    印軍士兵示意圖。（彭博）

    2020/09/19 13:30

    〔即時新聞／綜合報導〕印度與中國在喜馬拉雅山「拉達克」地區持續對峙，極有可能演變為長期抗戰，有外媒引述專家說法，分析印中邊境最新局勢，以及兩國對抗若增溫為區域熱戰，何方所占贏面較大等關鍵問題。

    根據《德國之聲》報導，澳洲戰略政策研究所研究員阿卡瑞提（Aakriti Bachhawat）認為，中方不斷違反兩國和談結果並持續挑釁印方之下，的確可能在邊境激發戰爭，她認為，由於印度邊界發展及建設不如中國，持久戰對印軍較不利，但在進入10月後，高海拔冬季戰場對於設備及戰術均較為精良的印軍有利，她強調，若戰事不拖過冬季，印軍便可成功牽制解放軍，進而取得區域勝利。

    由於印中兩國官方均宣稱己方在早前的對抗中占上風，讓外界如霧裡看花，對於何方公布的數據較具可信度，阿卡瑞提認為，印度是民主國家，而中國是威權政府，「當然印度的數據比較可靠，因為該國軍方統計都在媒體及議會監督之下」。

    至於兩國短期內的關係會演變成何種態勢，阿卡瑞提表示，中國在印度邊境的做法與該國在其他區域頻頻擴張勢力如出一轍，「若習近平持續帶領中國常是奪取印度領土，那印方只能持續增加中方騷擾印度的代價」。

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