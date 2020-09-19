武漢肺炎》「愛第一」案釀鉅額損失 首爾向全光焄、教會索賠上億

首爾市政府昨日下午正式向中央地方法院提交訴狀，向愛第一教會及全光焄索賠46.2億韓元（合約1億1504萬新台幣）。圖中為全光焄。（路透）

2020/09/19 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，南韓首都圈也受衝擊，近期集體感染案中又以「愛第一教會」案影響最劇，加上教徒及其牧師全光焄不願配合防疫工作，使此案成年初「新天地教會」案後最嚴重的宗教活動集體感染事件；對此，首爾市政府昨日下午正式向中央地方法院提交訴狀，向愛第一教會及全光焄索賠46.2億韓元（合約1億1504萬新台幣）。

根據《韓聯社》報導，愛第一教會集體感染案爆發後，教會方及全光焄拒絕配合疫調及防疫相關後續處理，並提交不實資訊、拒絕提供信徒名單，全光焄更帶領信徒舉行光化門集會，使該案影響規模擴大，甚至釀成多代傳染。首爾市政府表示，愛第一教會和全光焄行為造成市政府、首爾交通公社、各區政府、健康保險工團及中央政府鉅額損失，因此追究其民法責任。

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根據首爾市政府估算，此案造成上開單位金額損失約達131億韓元，其中，市政府損失達46.2億韓元，包括641例確診病例治療費3.3億韓元、居家隔離者生活補助6.6億韓元、生活治療中心運營費13.6億韓元、社區小巴士和公車客載客量減少導致虧損約22.5億韓元，以及相關單位工作人員出差、加班費用1700萬韓元。

因應愛第一教會案影響，首爾市政府實施加強版防疫措施，導致公眾運輸客運量減少，使首爾交通公社損失額達35.7億韓元，另各區政府損失10.4億韓元，首爾市政府的損失總額高達92.4億韓元，至於國家和健康保險工團損失額則達38.7億韓元。

該案嚴重損害南韓民眾權益，8月16日，首爾市政府以涉嫌違反《傳染病預防法》控告全光焄，警方已對此展開調查，本月18日首爾市政府則正式就民事賠償方面提出訴狀。

根據南韓中央防疫對策本部最新統計，南韓累計確診病例數達2萬2893例，累計死亡病例達378例。

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