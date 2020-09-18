為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    為了700元！11歲男孩參加飲酒大賽狂灌「5瓶私酒」身亡

    11歲非洲男孩為了700元獎金，參加飲酒大賽狂灌「5瓶私酒」身亡。示意圖，非本新聞事件。（路透）

    11歲非洲男孩為了700元獎金，參加飲酒大賽狂灌「5瓶私酒」身亡。示意圖，非本新聞事件。（路透）

    2020/09/18 16:38

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家馬拉威的小鎮姆津巴（Mzimba）一名11歲的男孩參加「14歲以下」組別的飲酒大賽，以獲得2萬夸加（約新台幣765元）的獎金，沒想到在決賽的時候喝下5瓶自釀啤酒後突然倒下，送醫不治身亡，不過有民眾懷疑這是一起謀殺，身為衛冕冠軍的男孩不可能因為飲酒過量死亡。

    根據《太陽報》報導，飲酒大賽分為14歲以下、21歲以下，以及老年人三組，這名男孩在決賽時所喝的啤酒「Kachashu」是一種無牌的傳統蒸餾酒，當地人甚至將其用作洗手液，不過被稱為「狂熱飲酒者」的男孩卻若無其事的狂灌了5瓶，正當大家拍手叫好的時候，男孩卻突然倒下，最終送醫不治身亡。

    報導提到，目擊者奇瓦（Emmanuel Chirwa ）表示，男孩不僅酒量超群，還是比賽的衛冕冠軍，不太可能因為飲酒過量死亡，懷疑這是一起謀殺，「他不只是業餘酒鬼「這場比賽唯一的規則就是開始前必須吃點東西，可能是在這環節被動了手腳」，當地兒童保護官員恩卡塔（Shanks Nkhata）則指出，他們正在就此問題採取後續行動，並將呼籲當地酋長嘗試禁止非法啤酒的釀造。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「人類吃播」遭禁後...中國興起「寵物大胃王」 硬餵辣椒、強塞跳跳糖
    2020/09/14 17:32

    「人類吃播」遭禁後...中國興起「寵物大胃王」 硬餵辣椒、強塞跳跳糖
    5旬男抽菸喝酒無異狀 照胃鏡揪食道癌初期
    2020/08/31 18:01

    5旬男抽菸喝酒無異狀 照胃鏡揪食道癌初期

    香腸帶你「僞出國」中秋烤肉好Chill
    6公斤牛小排漢堡 冠軍半小時吞到剩麵包
    2020/08/22 21:08

    6公斤牛小排漢堡 冠軍半小時吞到剩麵包
    印度假酒案死亡人數激增 至少86人喪命
    2020/08/02 10:09

    印度假酒案死亡人數激增 至少86人喪命

    推薦新戶百元雙頭賺 華銀SnY回饋無上限
    國際今日熱門
    謠言終結站》藍衣男枕邊用手機爆頭身亡？實為槍傷
    2020/09/17 17:08

    謠言終結站》藍衣男枕邊用手機爆頭身亡？實為槍傷

    塞進行李箱7小時又重壓 73公斤狠女虐死9歲同居人兒處22年徒刑
    2020/09/17 17:16

    塞進行李箱7小時又重壓 73公斤狠女虐死9歲同居人兒處22年徒刑

    俄國T-90主力戰車演習出意外 被自家反戰車飛彈擊中
    2020/09/17 17:12

    俄國T-90主力戰車演習出意外 被自家反戰車飛彈擊中

    中國皮皮挫！友台防衛相岸信夫 家族出了8位首相
    2020/09/17 18:19

    中國皮皮挫！友台防衛相岸信夫 家族出了8位首相

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播