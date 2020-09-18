為了700元！11歲男孩參加飲酒大賽狂灌「5瓶私酒」身亡

11歲非洲男孩為了700元獎金，參加飲酒大賽狂灌「5瓶私酒」身亡。示意圖，非本新聞事件。（路透）

2020/09/18 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家馬拉威的小鎮姆津巴（Mzimba）一名11歲的男孩參加「14歲以下」組別的飲酒大賽，以獲得2萬夸加（約新台幣765元）的獎金，沒想到在決賽的時候喝下5瓶自釀啤酒後突然倒下，送醫不治身亡，不過有民眾懷疑這是一起謀殺，身為衛冕冠軍的男孩不可能因為飲酒過量死亡。

根據《太陽報》報導，飲酒大賽分為14歲以下、21歲以下，以及老年人三組，這名男孩在決賽時所喝的啤酒「Kachashu」是一種無牌的傳統蒸餾酒，當地人甚至將其用作洗手液，不過被稱為「狂熱飲酒者」的男孩卻若無其事的狂灌了5瓶，正當大家拍手叫好的時候，男孩卻突然倒下，最終送醫不治身亡。

請繼續往下閱讀...

報導提到，目擊者奇瓦（Emmanuel Chirwa ）表示，男孩不僅酒量超群，還是比賽的衛冕冠軍，不太可能因為飲酒過量死亡，懷疑這是一起謀殺，「他不只是業餘酒鬼「這場比賽唯一的規則就是開始前必須吃點東西，可能是在這環節被動了手腳」，當地兒童保護官員恩卡塔（Shanks Nkhata）則指出，他們正在就此問題採取後續行動，並將呼籲當地酋長嘗試禁止非法啤酒的釀造。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法