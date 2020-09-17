歐巴馬回憶錄《應許之地》 11/17全球發行

美國前總統歐巴馬的回憶錄《應許之地》將於11月17日全球發行。（擷取自企鵝蘭燈書屋官網）

2020/09/17 21:57

［編譯張沛元／綜合報導〕出版商「企鵝蘭燈書屋」（Penguin Random House）17日宣布，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的回憶錄《應許之地》（A Promised Land，暫譯），將於11月3日投票的美國大選過後的11月17日於全球發行，包括中文版。

紐約時報指出，這本768頁的回憶錄，是總共兩卷回憶錄中的第一部，內容環繞歐巴馬的早期從政生涯與2008年首度問鼎白宮，最後以911恐怖攻擊主謀賓拉丹（Osama bin Laden）在歐巴馬首任總統任內的2011年遭美軍突擊狙殺身亡收尾。

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《應許之地》將以25種語言於全球發行，包括西班牙文、中文、阿拉伯文、捷克文、芬蘭文與越南文。目前並不清楚該書是否刻意選在美國大選後才上市，也不清楚向來對歐巴馬不假顏色的川普總統，是否會對此回憶錄發表評論。

歐巴馬伉儷早就簽下巨額的出版回憶錄合約，前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬的回憶錄《成為這樣的我》（Becoming）已於2018年秋出版，並在美加地區熱賣超過810萬冊；至於卸任後就開始動筆的歐巴馬的回憶錄，則花較多時間來撰寫，預料也可望大賣，出版社為美國版首刷就印了300萬冊。

美國前第一夫人蜜雪兒˙歐巴馬2018年11月30日在紐約出席她的回憶錄簽書會。（美聯社）

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