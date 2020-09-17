武漢肺炎》疫情壓不住 東北英格蘭明起禁到親友家串門子

英國英格蘭東北地區18日起禁止到親友家作客，酒吧、餐館晚上10時前必須打烊。（法新社）

2020/09/17 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，政府今（17）日宣布，英格蘭東北地區18日起實施嚴格防疫措施，暫時禁止民眾到別人家中作客，酒吧、餐館等在晚上10點前必須關閉；醫學專家惠蒂（Chris Whitty）建議全國封城兩週，但英國政府拒絕。

綜合外媒報導，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今表示，由於英格蘭東北地區的確診數於上週急劇上升，因此宣布自18日起，禁止當地民眾到別人家中作客，酒吧、餐館等餐廳，晚上10時前必須關閉，直到隔天清晨5時才能再開始營業。

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韓考克表示，當地民眾均不能前往公共場所如公園或是他人私宅。民眾除了上課及上班需求外，也不能使用大眾交通工具。雖然國定假日未取消，不過民眾只能與同住家人接觸，任何派對也不能舉辦。

專家建議全英國封城兩週，但英國政府拒絕這項要求，英國首相強森（Boris Johnson）希望不再讓全國封城令發生。

據英國政府統計，英國16日新增3991例確診，目前累積確診人數為37萬8219例，死亡人數為4萬1684例。

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