國務院次卿訪台 羅冠聰：美中交惡下台美關係極速發展

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）（右）今（17）日下午率團抵台，明將晉見總統蔡英文，而柯拉克也是美中1979年建交後，美國國務院訪台的最高層級官員。（圖擷自本報直播）

2020/09/17 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）今（17）日下午率團抵台，明將晉見總統蔡英文，而柯拉克也是美中1979年建交後，美國國務院訪台的最高層級官員。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰今日撰文指出，美中交惡的大環境下，台美關係極速發展。

羅冠聰今日在臉書發文指出，美中交惡的大環境下，台美關係極速發展，美國國務院經濟發展暨能源環境次國務卿柯拉克此次訪台，也是美國自1979年中美建交以來，最高層級的國務院官員訪台，可見台美關係友好。

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對此，中國外交部發言人汪文斌14日強調中國反對美國與台灣建立任何正式關係，並批評美國的行為將會破壞中美關係。

羅冠聰指出，有評論認為，美國國務院宣布相關外訪時只提及柯拉克將會出席台灣前總統李登輝的告別禮拜，而未有提及經濟暨商業對話，反映美國政府內部對如何處理與台灣經濟關係有分歧，亦不想過份刺激中國，而美國將今次訪台營造成只屬單次而非一系列的外訪，也會令北京比較容易接受。

羅冠聰也指出，前美國在台協會處長包道格（Douglas Paal）也指出，中國不希望進一步推高在美國大選中已火熱的美中關係議題的關注度。另一方面，有評論認為，尋求連任的美國總統川普不希望破壞美中首階段貿易協議的成果，以確保美國中西部選民的支持。因此，中美雙方都不會做出過火的行為，北京最多只會「行禮如儀」般在口頭上提出抗議。

「在中美關係陷入低谷的情況下，美國需要加強與台灣的盟友合作；但台灣問題十分敏感，稍有不慎將會引起極大震盪。」羅冠聰認為，而現在距離美國大選只有不足兩個月，相信美中兩國、以至全球主要各國都會觀望美國大選的結果，才會決定外交上面對美中對立的部署，因此在美國大選結果塵埃落定前，各國都應該不會有太大的動作。

貼文一出，香港網友熱烈直呼，「台灣加油！」、「這就是民主的重量，這就是自由的滋味，全世界都在支持台灣，香港人亦要加油」、「台港大家一起加油！驅逐共產，還我自由民主」

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