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    岸信夫出任防衛相 日政論家：中國驚慌失措

    日本防衛大臣岸信夫（見圖）獲首相菅義偉起用擔任防衛大臣，日本政論家分析，這讓中國驚慌失措，沒料到菅義偉起用親台派色彩濃厚的岸信夫擔任防衛相，像被潑了一桶冷水。（歐新社）

    日本防衛大臣岸信夫（見圖）獲首相菅義偉起用擔任防衛大臣，日本政論家分析，這讓中國驚慌失措，沒料到菅義偉起用親台派色彩濃厚的岸信夫擔任防衛相，像被潑了一桶冷水。（歐新社）

    2020/09/17 17:57

    〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕日本政論家近藤大介今天以專文分析，日本首相菅義偉起用岸信夫擔任防衛相，讓中國驚慌失措，中國當初是以「只要二階留任（自民黨幹事長），誰當首相都無所謂」的心理看待菅首相的誕生，未料菅義偉竟起用親台派色彩濃厚的岸信夫擔任防衛相，像被潑了一桶冷水。

    近藤在文中指出，自民黨總裁選舉過程中有中國外交相關人士告訴他，比起菅義偉新首相的誕生，中國更在意自民黨幹事長二階俊博是否繼續留任，「只要二階留任，誰當日本下任首相都無所謂」。

    二階是日本政壇親中派的龍頭，他和中國外長王毅見面時，猶如老友重逢，不只伸出單手握手，而是伸出雙手緊握。近藤指出，中方認為安倍無視二階的進言對中採取強硬態度，但菅首相上台後，二階扮演「監護人」角色，菅義偉應該不會漠視二階的意見。

    中國對於菅政權的誕生抱著如此樂觀的態度，但岸信夫出任防衛相的消息出爐後，彷彿被潑了一桶冷水。

    近藤指出，中國將台灣總統李登輝、陳水扁和蔡英文列為「民族3大寇」，3人中至少有2人和岸信夫交情深厚，上月9日岸信夫也參加森喜朗率團的「弔問團」訪台悼念李登輝。首相官邸相關人士透露，蔡英文在2015年10月訪日時，安倍住進距離首相官邸最近的The Capitol Hotel Tokyu，以及和安倍的秘密午餐會都是由岸信夫安排。

    安倍近8年的政權中，安倍負責中國，弟弟岸信夫則負責台灣，兩兄弟進行巧妙的分工，近藤指出，菅義偉組閣不但將這位「台灣負責人」拉上檯面，而且還擔任了最敏感的防衛相，中國很難保持冷靜。

    中國環球時報報導中指岸信夫有兩點必須注意之處，包括他是日本政壇知名的「親台派」，目前擔任友台議員組織「日華議員懇談會」幹事長，其次是，岸信夫曾多次參拜靖國神社。

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