武漢肺炎》曾與確診男低音同台 俄知名女高音也染疫入院

世界知名的俄羅斯女高音歌手安娜∙涅特列布科（Anna Netrebko）宣布自己被確診武漢肺炎。（歐新社資料照）

2020/09/17 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕世界知名的俄羅斯女高音歌手安娜∙涅特列布科（Anna Netrebko）宣布自己被確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），她在本月曾與俄羅斯男低音阿布德拉扎科夫（Ildar Abdrazakov）同台演出，而後者已在日前確診。

綜合俄羅斯媒體報導，世界知名的俄羅斯女高音安娜∙涅特列布科在IG上宣布自己確診武漢肺炎，她表示，已經住院5天，相信很快將會康復，儘管日前檢測結果為陰性，但她感覺自己病了，所以立刻進行了自我隔離，所幸即時來到醫院接受治療，強調一切都會好起來。

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安娜∙涅特列布科本月6日及8日曾與俄羅斯男低音阿布德拉扎科夫，在莫斯科大劇院同台演出歌劇《唐·卡洛》（Don Carlos），後者確診武漢肺炎後，當局立刻喊停10日的表演，所有演出者都進行自我隔離，不過仍有同台演員不幸確診。

涅特列布科被譽為當今俄羅斯聲樂學派正宗傳人。她的嗓音兼具渾厚清亮、華麗圓潤，因此她既可作為抒情女高音，也可出演莊重女高音的角色，而她的花腔唱段的生命力和穿透力更是一絕。而音域方面，她能毫不費力得唱到降E6甚至E6的高音。

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