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    紅十字會：疫情使亞洲出現歧視現象 脆弱族群現況令人憂

    IFRC今天（17日）警告，武漢肺炎疫情正驅使亞洲對脆弱社群的歧視，包含移工及外國人，圖為今年5月馬來西亞當局逮捕的無證照移工。（歐新社）

    IFRC今天（17日）警告，武漢肺炎疫情正驅使亞洲對脆弱社群的歧視，包含移工及外國人，圖為今年5月馬來西亞當局逮捕的無證照移工。（歐新社）

    2020/09/17 16:15

    〔即時新聞／綜合報導〕「紅十字會與紅新月會國際聯合會」（IFRC）今天（17日）警告，武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情正驅使亞洲對脆弱社群的歧視，包含移工及外國人，他們對印尼、馬來西亞、緬甸及巴基斯坦近5000人進行調查，發現近半數受調民眾都將疫情歸咎於時常提及的中國人、移工以及外國人。

    據《路透》報導，IFRC亞太社區負責人、研究人員福克（Viviane Fluck）教授對《路透》說，「令人擔憂的是，跨國移工和外國工作者都因疫情而受到指責，而他們本來就很脆弱了」，她表示，現在應該要更著重去對抗這些謠言，對抗權力動態下與不平等結構議題背後的相關謠言。

    《路透》指出，在調查中，有超過一半的印尼人民責怪「外國人及違規者」，而在緬甸的調查中，最常被認為該負起責任的是中國人及其他外國人。馬來西亞更是有近3分之2的受調民眾指責「特定族群」，在此多半都是指移工、外國觀光客以及「非法外國人」。

    馬來西亞當局在5月的一次鎮壓中曾逮捕了數百名無證件的移民和難民，聯合國當時即表示，大馬當局的舉動可能會讓脆弱族群更想要躲藏，反而讓他們不願意尋求治療，而警方則認為，當時的行動只是在封鎖狀態下，要避免人們到處亂跑而已。

    而巴基斯坦大多數人則認為，疫情爆發是因為政府對與伊朗的邊界管控不足，其次是責怪從伊朗返回的朝聖者，然後就是來自中國的人。在4國的調查中，若以教育程度作區分，研究人員發現，較高學歷的人較少將疫情歸咎於「特定族群」，大學畢業生較少將疫情責任歸屬在特定族群身上。

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