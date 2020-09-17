台海軍情》美國國務院次卿將抵台 解放軍今在東海軍演

中國宣布今在東海進行軍演，據不完全統計7月下旬至今，解放軍已在周邊海域進行超過30場軍演。圖為共軍航空母艦遼寧號。（法新社）

2020/09/17 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）今（17日）抵台，並預定於週六（19日）代表美方、與同團民主助卿戴斯卓一同代表美方出席前總統李登輝告別禮拜，而在柯拉克將抵台之際，中國宣布在東海進行軍演，據不完全統計7月下旬至今，解放軍已在周邊海域進行超過30場軍演。

綜合中國媒體報導，浙江海事局昨（16日）晚上6時36分突發布航行警告，宣布今早8點至晚上6點在東海5點連線間海域進行軍事演習，禁止船隻駛入；軍演5點連線範圍為：29-28.93N，122-09.22E；29-30.08N，122-13.23E；29-22.87N，122-11.82E；29-23.85N，122-15.58E及29-21.57N，122-14.18E。

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由於正值美國國務院次卿柯拉克來台之際，時機敏感；中國解放軍近日動作頻頻，7月下旬以來，解放軍周邊海域持續軍演，據不完全統計，解放軍自7月下旬迄今在渤海、黃海、東海、南海等海域舉行超過30場軍演。

解放軍軍事活動引發國際關注，對此國台辦昨（16日）卻聲稱，解放軍活動是針對台海的「必要行動」。

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