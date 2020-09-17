武漢肺炎》南韓增153例 境內感染源不明病例已突破4分之1

據南韓防疫單位今日公告，16日增加153例確診。圖為首爾漢江公園一景。（路透）

2020/09/17 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，愛第一教會、光化門集會案等集體感染案影響持續，各地又有小規模集體感染案發生。據南韓防疫單位今日公告，16日增加153例確診，時隔4日重現150例以上單日記錄。各地零星集體感染不斷，感染來源不明的病例佔比高達25.4%，引起境內擔心疫情隨時可能反彈的輿論。

據https://cb.yna.co.kr/gate/big5/cn.yna.co.kr/view/ACK20200917001600881?section=society/index《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部統計，南韓16日新增153例確診病例、5例死亡病例，累計確診病例數達2萬2657例，累計死亡病例達372例；南韓單日新增病例自12日起便落在140例以下，16日重現150例以上紀錄，引發憂慮。

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新增病例中，仍以本土病例為主，佔新增病例中的145例；首都圈自12日起保持單日2位數，16日反彈回單日3位數，占新增病例中的121例，分別為首爾市62例、京畿道52例、仁川市7例；首都圈之外，病例分別為忠清南道9例、慶尚北道6例、慶尚南道3例、釜山市和大邱市各2例、光州市和大田市各1例。

各地集體感染案中，京畿道光明市一汽車工廠至少新增10例確診、利川市一日托所相關病例累計20例，全羅北道益山市一婚介機構相關病例累計5例，京畿道高陽市一精神療養院累計3例，慶尚北道漆谷郡山一說明會累計21例，首都圈一登山愛好者聚會累計47例，首爾市松坡區「我們教會」累計11例。

另境外輸入性病例佔新增病例8例，其中2例為入境檢疫過程確診，6例為入境後隔離期確診；病例來源地分別為烏茲別克4例，菲律賓、印尼、美國、加拿大各1例。

南韓首都圈自本月以來，確診病例增勢有所放緩，但按疫情趨勢推算，首都圈累計病例將在本週末或下週初突破1萬。根據相關部門統計，境內感染時間、地點及途徑不明的病例連日飆升，截至16日近兩週確診病例2055例中，感染來源不明的病例多達522例，佔比達25.4%；又根據近期主要感染案例判斷，各地零星集體感染案爆發，顯示疫情正呈現中小規模感染頻發態勢。

對此，專家示警，若防疫力度有所鬆懈，疫情恐在中秋前後加劇，呼籲當地民眾嚴格遵守保持社交距離、配合防疫措施。

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