印媒爆武漢實驗室與巴國軍方合作 研究致命病毒

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延全球，不少專家學者質疑，病毒是由中國武漢病毒實驗室製造。武漢病毒示意圖。（法新社）

2020/09/17 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延全球，不少專家學者質疑，病毒是由中國武漢病毒實驗室製造。《克拉克森》雜誌總編、澳洲調查記者克蘭（Anthony Klan）向印媒爆料，巴基斯坦和武漢病毒實驗室簽署了一份祕密協議，聯合開發致命性生物武器，並對新興傳染病、傳播疾病控制等項目進行研究；報導更指，中、巴合作研究5種高傳染性致命病毒，作為生物戰武器。

根據《今日印度》獨家報導，克蘭爆料，武漢病毒實驗室科學家早就在巴基斯坦與當地科學家合作，自2015年來，已經針對5種不同的高階病原體進行研究，此事受到情報機構非常大的關注，而武漢病毒實驗室目前已和巴基斯坦的國防科學技術組織（DESTO）簽署秘密協議，聯手對新興傳染病、傳播疾病控制等項目進行研究。

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克蘭指出，有趣的是，在5項研究報告中提到了武漢、提到了中國資助，還提到了在巴基斯坦上的研究。實驗報告提到來自數千個國家的血清，提到駱駝及其他動物，還有數以千計的人類。他也稱，雖然報告沒有提到實驗室的確切地址，但是有提到幾個特定地點。克蘭補充，在他先前報導相關事件後，巴基斯坦政府出面否認，表示他們的實驗室沒有秘密，「但這明顯證實了實驗是在巴基斯坦國土發生的」。

克蘭的調查報告指出，整個研究項目為中國政府和巴基斯坦軍方合作完成，他們將地點、行動全部予以保密。實際上，許多巴基斯坦人已經參與了實驗，至於這麼多巴基斯坦人參與實驗，為何消息不會洩漏？克蘭指出，很多民眾是偏遠地區的農民，只是提供研究樣本，並不知道他們所參與研究的內容，「這讓人感到恐懼」。克蘭並稱，研究樣本大約有7、8萬人，4到5000隻動物，主要是駱駝或其他被馴養的動物。

克蘭的報告稱，所有研究項目皆有中國出資，追蹤研究資金時，可發現與「一帶一路」政策有緊密關聯，幾乎所有的資金都是由中國贊助，要獲得詳細的金流也十分困難。

中、巴研究5項世界最致命、最具傳染性實驗

報導指出，根據《克拉克森》雜誌的另外一份報告，武漢、巴國科學家進行的5項研究結果都已發表在學科論文上，每一篇研究都與動物病原體有關，研究並涉及西尼羅河病毒 （West Nile virus）、中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-Coronavirus）、克里米雅–剛果出血出血熱（Crimean–Congo hemorrhagic fever，CCHF）、發熱伴血小板減少症候群病毒 （Huaiyangshan banyangvirus）、屈公病毒（Chikungunya Virus）的基因序列，而這些病原體都是世界上最致命、最具傳染性的疾病之一，目前沒有針對病原體的疫苗或治療方式。

報導稱，具有高可性度的消息人士認為，中國正在透過武漢病毒實驗室，在巴基斯坦測試致死性的生物武器，並對巴基斯坦科學家進行培訓，還可能正在擬訂生物武器進攻計畫。然而，巴基斯坦並沒有足夠的保存技術，致命的病原體可能會意外從實驗室洩露，另外，生物武器和恐怖主義，帶來的將是更大的危機。

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